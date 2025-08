NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach einer Umfrage unter Investoren zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40,30 Euro belassen. Die Befragten rechneten im Mittel ihrer Schätzungen mit etwas mehr Umsatz als die Konsensschätzung und auch die Zielvorgabe des Unternehmens selbst, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/bek/he;