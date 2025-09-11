TecDAX aktuell: TecDAX notiert letztendlich im Minus

Zum Handelsschluss gab der TecDAX im XETRA-Handel um 0.88 Prozent auf 3’568.77 Punkte nach. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 598.195 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.110 Prozent schwächer bei 3’596.40 Punkten in den Handel, nach 3’600.35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3’566.34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’602.29 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 2.04 Prozent. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 11.08.2025, bei 3’768.62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3’912.54 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 11.09.2024, den Stand von 3’257.40 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 3.85 Prozent zu. Bei 3’994.94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’010.36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 3.90 Prozent auf 95.90 EUR), Kontron (+ 0.57 Prozent auf 24.86 EUR), Infineon (+ 0.28 Prozent auf 31.92 EUR), JENOPTIK (+ 0.12 Prozent auf 16.19 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.07 Prozent auf 29.97 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Nemetschek SE (-6.33 Prozent auf 105.00 EUR), Nordex (-5.91 Prozent auf 20.06 EUR), CANCOM SE (-4.49 Prozent auf 23.40 EUR), Sartorius vz (-2.98 Prozent auf 193.60 EUR) und Formycon (-2.41 Prozent auf 22.25 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’515’344 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 268.207 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 8.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

