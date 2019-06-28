Infineon 33.32 CHF 0.88% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Halbleiterhersteller habe die Möglichkeit, die Belastungen durch die US-Zölle zu bewältigen, schrieb David Dai in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. So sei eine Verlagerung des vergleichsweise geringen US-Geschäfts zu US-Auftragsherstellern möglich./mf/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 18:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 20:30 / UTC



