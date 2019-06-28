|Kurse + Charts + Realtime
12.08.2025 11:03:08
Infineon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Halbleiterhersteller habe die Möglichkeit, die Belastungen durch die US-Zölle zu bewältigen, schrieb David Dai in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. So sei eine Verlagerung des vergleichsweise geringen US-Geschäfts zu US-Auftragsherstellern möglich./mf/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 18:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
49.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
35.35 €
|
Abst. Kursziel*:
38.63%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
35.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.11%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
