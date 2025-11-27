Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.11.2025 20:27:13

Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Donnerstagabend auf rotem Terrain

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 306,45 EUR ab.

Um 20:26 Uhr ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 306,45 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 47'427 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Home Depot-Aktie bis auf 305,10 EUR. Bei 307,75 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1'734 Home Depot-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (412,70 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Mit einem Zuwachs von 34,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 280,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,18 USD belaufen. Am 18.11.2025 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,67 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 41.35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 40.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Home Depot am 24.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 14,55 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

