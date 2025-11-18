Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Home Depot Aktie 939360 / US4370761029

276.56
CHF
-10.35
CHF
-3.61 %
17:29:59
BRXC
18.11.2025 17:03:53

Home Depot Verkaufen

Home Depot
276.56 CHF -3.61%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Home Depot nach Quartalszahlen von 320 auf 300 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das dritte Quartal der US-Baumarktkette sei schwach ausgefallen und der Ausblick sei gesenkt worden, schrieb Katharina Schmenger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Herausforderungen bestünden unter anderem wegen der schwachen Konsumstimmung weiterhin, außerdem sei die Aktie im Sektorvergleich und auf historischer Basis hoch bewertet./niw/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:47 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:53 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Home Depot Inc., The Verkaufen
Unternehmen:
Home Depot Inc., The
DZ BANK
-
Rating jetzt:
Verkaufen
$ 345.93 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen
$ 342.27 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Katharina Schmenger
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

