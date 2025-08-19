Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Genehmigungen für Mediobanca-Übernahme von Banca Generali erteilt - Aktien steigen
Xiaomi-Aktie: Xiaomi verzeichnet mehr Umsatz und Gewinn
Aktien von Novo Nordisk im Aufwind, GoodRx-Aktie in Rot: Ozempic-Preissenkung in den USA & Zusammenarbeit
Intel-Aktie zieht kräftig an: Softbank steigt mit Milliardeninvestment bei Intel ein
Home Depot-Aktie höher: Home Depot-Umsatz steigt leicht
Zurückhaltung der Kunden 19.08.2025 17:07:00

Home Depot-Aktie höher: Home Depot-Umsatz steigt leicht

Home Depot-Aktie höher: Home Depot-Umsatz steigt leicht

Der weltgrössten Baumarktkette Home Depot macht weiterhin die geringe Kauffreude ihrer Kunden für grössere Projekte zu schaffen.

Home Depot
312.66 CHF 3.98%
Kaufen Verkaufen
Im zweiten Geschäftsquartal legte der Umsatz auf vergleichbarer Basis im Jahresvergleich um ein Prozent zu, wie das US-Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte. Analysten hatten sich zwar mehr erhofft, im Vergleich zum Vorquartal stieg der Erlös jedoch.

Im NYSE-Handel gewinnt die Home Depot-Aktie zeitweise 3,70 Prozent an Wert auf 409,31 US-Dollar.

"Unsere Ergebnisse im zweiten Quartal entsprachen unseren Erwartungen", sagte Konzernchef Ted Decker. Kunden beschäftigten sich weiterhin verstärkt mit kleineren Heimwerkerprojekten. Neben der Kaufzurückhaltung dämpften in den drei Monaten bis Ende Juni aber auch negative Währungseffekte das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis. Einschliesslich Wechselkursschwankungen sowie dem Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen stieg der Umsatz um knapp fünf Prozent auf fast 45,3 Milliarden US-Dollar (rund 38,8 Mrd Euro). Unter dem Strich ging der Gewinn nur leicht auf 4,55 Milliarden Dollar zurück.

Home Depot kämpft schon seit gut zwei Jahren mit einer mauen Umsatzentwicklung, da die Kunden wegen hoher Zinsen den Kauf von Häusern und die damit zusammenhängenden Bauprojekte verschoben haben. Zudem sorgt die unberechenbare Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump für zusätzliche Herausforderungen, da die Preise für eine Vielzahl von Artikeln steigen und sich die Verbraucher stärker zurückhalten.

"Wir beobachten, dass grössere Projekte weiterhin auf Eis gelegt werden, da die Zinsen hoch bleiben und die wirtschaftliche Unsicherheit anhält", sagte Finanzchef Richard McPhail der Nachrichtenagentur Bloomberg. Kunden stellten Projekte zurück, hielten aber an ihnen fest. Das Unternehmen konnte das Preisniveau halten, da die meisten seiner importierten Waren vor Inkrafttreten der neuen Zölle eingetroffen seien. Im Laufe des Jahres würden aber einige Artikel teurer, warnte McPhail. Home Depot bezieht nach eigenen Angaben mehr als 50 Prozent seiner Artikel aus den USA.

Das Management hat sich für dieses Jahr auf ein im Vergleich zum Vorjahr geringeres Geschäftswachstum eingestellt: Decker rechnet unverändert mit einem organischen Umsatzplus von einem Prozent.

/mne/stw/stk

ATLANTA (awp international)

Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com,Niloo / Shutterstock.com

