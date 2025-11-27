Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Home Depot-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Home Depot-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Home Depot-Anteile bei 326.38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 30.639 Home Depot-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2025 auf 355.47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’891.29 USD wert. Mit einer Performance von +8.91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Home Depot betrug jüngst 349.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch