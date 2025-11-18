Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nachfrageanstieg bleibt aus 18.11.2025 13:35:00

Home Depot-Aktie in Rot: Kaufzurückhaltung belastet

Home Depot-Aktie in Rot: Kaufzurückhaltung belastet

Die weltgrösste Baumarktkette Home Depot hat im dritten Quartal weiter die Kaufzurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen und zeigt sich pessimistischer für das Gesamtjahr.

Erwartet wird nun ein Rückgang des bereinigten Gewinns je Aktie um rund fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 15,24 US-Dollar, wie der US-Konzern am Dienstag in Atlanta im Bundesstaat Georgia mitteilte. Zuvor hatte der Konzern noch einen Rückgang um zwei Prozent erwartet.

Der Umsatz kletterte im bis zum 2. November gelaufenen Quartal dank der Übernahme des Verkäufers von Baumaterialien GMS Inc. um 2,8 Prozent auf 41,4 Milliarden Dollar (rund 35,7 Mrd Euro). Auf vergleichbarer Basis stiegen die Erlöse indessen kaum.

"Unsere Ergebnisse blieben hinter unseren Erwartungen zurück, was vor allem auf das Ausbleiben von Stürmen im dritten Quartal zurückzuführen ist", sagte Konzernchef Ted Decker. Zudem verwies er auf die allgemeine Schwäche im Immobilienmarkt. Der erhoffte Anstieg der Nachfrage im dritten Quartal sei ausgeblieben.

Operativ verdiente Home Depot in dem Quartal mit rund 5,4 Milliarden Dollar 1,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 3,6 Milliarden Dollar - ein Rückgang um 1,3 Prozent.

Die Home Depot-Aktie verliert an der NYSE zeitweise 3,43 Prozent auf 345,76 US-Dollar.

/err/tav/jha/

ATLANTA (awp international)

Experten sehen bei HORNBACH-Aktie Potenzial

