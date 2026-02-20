Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
20.02.2026 14:13:44
Hold-Note für Zurich Insurance-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Kailesh Mistry das Zurich Insurance-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 575 Franken auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse seien besser als erwartet, schrieb Kailesh Mistry in der am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Zurich Insurance-Aktie zur Zeit der Analyse
Um 13:56 Uhr sprang die Zurich Insurance-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1.6 Prozent auf 567.60 CHF zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 1.30 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 129’822 Zurich Insurance-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 5.7 Prozent zurück. Die Quartalsbilanz für Q2 2026 wird am 06.08.2026 erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
14:07
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Zurich Insurance-Aktie (finanzen.ch)
|
12:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX-Handel: STOXX 50 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: SLI am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
11:19
|Analyse: Verkaufen-Bewertung für Zurich Insurance-Aktie von DZ BANK (finanzen.ch)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zeigt sich am Vormittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|SLI aktuell: Börsianer lassen SLI zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
19.02.26
|Zurich-Aktie dennoch schwächer: Versicherer schraubt Gewinn weiter in die Höhe (AWP)
