Hold-Note für Zurich Insurance-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 575 Franken auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse seien besser als erwartet, schrieb Kailesh Mistry in der am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Zurich Insurance-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 13:56 Uhr sprang die Zurich Insurance-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1.6 Prozent auf 567.60 CHF zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 1.30 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 129’822 Zurich Insurance-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 5.7 Prozent zurück. Die Quartalsbilanz für Q2 2026 wird am 06.08.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET



