Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’507 0.6%  SPI 17’209 0.5%  Dow 46’758 0.5%  DAX 24’379 -0.2%  Euro 0.9339 -0.1%  EStoxx50 5’652 0.1%  Gold 3’886 0.8%  Bitcoin 97’318 1.3%  Dollar 0.7956 -0.3%  Öl 64.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bitcoin-Kurs steigt erstmals über die Schwelle von 125'000 US-Dollar
Trump kann sich offenbar über Zollerleichterungen für in den USA produzierte Autos vorstellen
Swisscom-Aktie: CEO setzt auf Italien, Effizienz und KI
Helvetia-Aktie: CEO rechnet mit höheren Prämien für Hauseigentümer
Roche-Aktie unter der Lupe: Experten empfehlen Roche im September mehrheitlich zum Verkauf
Suche...

Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Orderbuch Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Orderbuch

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.10.2025 22:30:36

Hannover Rück erhöht Ausschüttungsquote - Sonderdividende nur noch ausnahmsweise

Hannover Rück
237.23 CHF 4.05%
Kaufen Verkaufen

HANNOVER (awp international) - Hannover Rück will "vor dem Hintergrund der sehr guten Kapitalausstattung" die Ausschüttungsquote für die reguläre Dividende steigern. Diese werde von bisher 46 Prozent des Nettokonzerngewinns (Gesamtdividende) auf 55 Prozent angehoben, wie das Unternehmen am Sonntagabend mitteilte.

Das bisher regelmässig genutzte Instrument der Sonderdividende werde Teil der regulären Dividende. Der Rückversicherer will diese mindestens konstant halten und langfristig steigern. Eine zusätzliche Sonderdividende soll künftig nur in aussergewöhnlichen Situationen genutzt werden. Wirksam wird die neue Ausschüttungspolitik erstmals zum Finanzjahr 2025./he