19.08.2025 20:04:21
Handel in New York: Dow Jones verbucht Abschläge
Am zweiten Tag der Woche herrscht in New York ein ruhiger Handel.
Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.04 Prozent schwächer bei 44’893.81 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 18.431 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.114 Prozent auf 44’963.17 Punkte an der Kurstafel, nach 44’911.82 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 44’850.54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 45’207.39 Punkten.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44’342.19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 42’792.07 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2024, lag der Dow Jones bei 40’896.53 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 5.90 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45’207.39 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Home Depot (+ 2.90 Prozent auf 349.25 EUR), Sherwin-Williams (+ 2.26 Prozent auf 366.95 USD), Merck (+ 1.47 Prozent auf 85.46 USD), Procter Gamble (+ 1.30 Prozent auf 157.74 USD) und Coca-Cola (+ 1.28 Prozent auf 70.02 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Boeing (-3.42 Prozent auf 224.46 USD), NVIDIA (-2.87 Prozent auf 176.79 USD), Chevron (-2.00 Prozent auf 152.22 USD), UnitedHealth (-1.54 Prozent auf 303.75 USD) und Amazon (-1.33 Prozent auf 228.42 USD).
Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 19’679’071 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.771 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9.44 erwartet. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Amazon
20:04
|Handel in New York: Dow Jones verbucht Abschläge (finanzen.ch)
16:29
|Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
16:02
|Handel in New York: Dow Jones zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
18.08.25
|Amazon-Aktie kommt kaum vom Fleck: Amazon stellt Appstore für Android diese Woche ein (finanzen.ch)
18.08.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones startet in der Verlustzone (finanzen.ch)
14.08.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
14.08.25
|Verluste in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.ch)
14.08.25
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|23.07.25
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|23.07.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|44’833.05
|-0.18%
