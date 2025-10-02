EFG International Aktie 2226822 / CH0022268228
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Rating
|
02.10.2025 20:42:00
EFG-Aktie: Fitch bestätigt Rating 'A' mit Ausblick 'stabil'
Die Ratingagentur Fitch hat das Langfrist-Rating für EFG International und die EFG Bank mit "A" und Ausblick "stabil" bestätigt.
EFG InternationalDas "Viability Rating" bleibt mit "a" ebenfalls unverändert.
16.24 CHF 1.11%
Fitch nennt in einer Mitteilung vom Donnerstag als Begründung dafür unter anderem die gute Marktstellung von EFG International und die solide Kapitalisierung.
Zürich (awp)
Weitere Links:
Bildquelle: EFG International AG