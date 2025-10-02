Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
EFG International Aktie

02.10.2025

EFG-Aktie: Fitch bestätigt Rating 'A' mit Ausblick 'stabil'

EFG-Aktie: Fitch bestätigt Rating 'A' mit Ausblick 'stabil'

Die Ratingagentur Fitch hat das Langfrist-Rating für EFG International und die EFG Bank mit "A" und Ausblick "stabil" bestätigt.

Das "Viability Rating" bleibt mit "a" ebenfalls unverändert.

Fitch nennt in einer Mitteilung vom Donnerstag als Begründung dafür unter anderem die gute Marktstellung von EFG International und die solide Kapitalisierung.

Zürich (awp)

