Analysten im Überblick 05.10.2025 06:51:00

September 2025: So schätzen Experten die RENK-Aktie ein

Analysten haben im abgelaufenen Monat die RENK-Aktie unter die Lupe genommen.

RENK
83.09 CHF 0.55%
Kaufen Verkaufen

3 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur RENK-Aktie veröffentlicht.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 78,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von RENK auf 87,61 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.70,00 EUR-20,1019.09.2025
Jefferies & Company Inc.80,00 EUR-8,6912.09.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)84,00 EUR-4,1212.09.2025

Redaktion finanzen.net

