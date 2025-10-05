RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
05.10.2025 06:51:00
September 2025: So schätzen Experten die RENK-Aktie ein
Analysten haben im abgelaufenen Monat die RENK-Aktie unter die Lupe genommen.
3 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur RENK-Aktie veröffentlicht.
2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 78,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von RENK auf 87,61 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|70,00 EUR
|-20,10
|19.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|80,00 EUR
|-8,69
|12.09.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|84,00 EUR
|-4,12
|12.09.2025
Redaktion finanzen.net
RENK Group AG
