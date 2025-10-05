September 2025: So schätzen Experten die RENK-Aktie ein

3 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur RENK-Aktie veröffentlicht.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 78,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von RENK auf 87,61 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 70,00 EUR -20,10 19.09.2025 Jefferies & Company Inc. 80,00 EUR -8,69 12.09.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 84,00 EUR -4,12 12.09.2025

Redaktion finanzen.net