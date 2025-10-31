Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Amazon Aktie 645156 / US0231351067

203.00
CHF
20.02
CHF
10.94 %
13:56:31
BRXC
31.10.2025 12:37:17

Amazon Outperform

Amazon
203.00 CHF 10.94%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Amazon von 240 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse des Online-Händlers seien viel besser ausgefallen als befürchtet, indem sowohl Umsatz als auch Gewinn die Erwartungen übertroffen hätten, schrieb Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Cloud-Sparte AWS scheine Amazon auf dem Weg zu sein, vom KI-Cloud-Kuchen mehr abzubekommen. Sollte dies nachhaltig so sein, könne dies zusätzliches Aufwärtspotenzial ermöglichen./tih/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:06 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

