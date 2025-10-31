Amazon Aktie 645156 / US0231351067
197.20CHF
14.21CHF
7.77 %
15:36:16
BRXC
31.10.2025 13:31:47
Amazon Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 279 auf 310 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Die Springfeder ist gesprungen", titelte Stephen Ju in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum dritten Quartal. Investoren hätten im Nachgang hoher Investitionen auf den nun vollbrachten Nachweis von Ertragssteigerungen gewartet./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 04:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
Unternehmen:
Amazon
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
$ 310.00
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
$ 222.86
Abst. Kursziel*:
39.10%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
$ 246.71
Abst. Kursziel aktuell:
25.65%
Analyst Name::
Stephen Ju
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Amazon
15:33
|Amazon übertrifft Erwartungen - Aktie einsam an Dow-Spitze (AWP)
06:36