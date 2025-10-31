Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'217 -0.8%  SPI 16'959 -0.6%  Dow 47'626 0.2%  DAX 23'976 -0.6%  Euro 0.9269 0.0%  EStoxx50 5'666 -0.6%  Gold 4'021 -0.4%  Bitcoin 88'823 2.4%  Dollar 0.8036 0.2%  Öl 65.1 0.6% 
Amazon Aktie 645156 / US0231351067

197.20
CHF
14.21
CHF
7.77 %
15:36:16
BRXC
31.10.2025 13:31:47

Amazon Buy

Amazon
197.20 CHF 7.77%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 279 auf 310 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Die Springfeder ist gesprungen", titelte Stephen Ju in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum dritten Quartal. Investoren hätten im Nachgang hoher Investitionen auf den nun vollbrachten Nachweis von Ertragssteigerungen gewartet./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 04:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Buy
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 310.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 222.86 		Abst. Kursziel*:
39.10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 246.71 		Abst. Kursziel aktuell:
25.65%
Analyst Name::
Stephen Ju 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse