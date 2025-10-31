Amazon Aktie 645156 / US0231351067
Amazon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon nach Zahlen mit einem Kursziel von 240 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal des Online-Händlers sei besser als befürchtet gewesen, schrieb Brad Erickson am Donnerstagabend. Das Management propagiere eine Beschleunigung der Cloud-Plattform AWS, die viel früher als erhofft ein 20-prozentiges Wachstum gezeigt habe. Daher geht er davon aus, dass sich die Aktien deutlich erholen./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Outperform
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 240.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 222.77
|
Abst. Kursziel*:
7.73%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 222.77
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.73%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
