SMI 12'288 -0.2%  SPI 17'046 -0.1%  Dow 47'522 -0.2%  DAX 24'046 -0.3%  Euro 0.9283 0.1%  EStoxx50 5'691 -0.2%  Gold 4'021 -0.4%  Bitcoin 88'021 1.5%  Dollar 0.8026 0.1%  Öl 65.0 0.4% 
Amazon Aktie 645156 / US0231351067

200.36
CHF
17.37
CHF
9.49 %
09:43:34
BRXC
31.10.2025 08:24:40

Amazon Outperform

Amazon
200.36 CHF 9.49%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon nach Zahlen mit einem Kursziel von 240 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal des Online-Händlers sei besser als befürchtet gewesen, schrieb Brad Erickson am Donnerstagabend. Das Management propagiere eine Beschleunigung der Cloud-Plattform AWS, die viel früher als erhofft ein 20-prozentiges Wachstum gezeigt habe. Daher geht er davon aus, dass sich die Aktien deutlich erholen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:40 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Outperform
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 240.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 222.77 		Abst. Kursziel*:
7.73%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 222.77 		Abst. Kursziel aktuell:
7.73%
Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse