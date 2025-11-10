Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'387 0.7%  SPI 17'107 0.8%  Dow 46'987 0.2%  DAX 23'941 1.6%  Euro 0.9317 0.1%  EStoxx50 5'653 1.6%  Gold 4'079 2.0%  Bitcoin 85'498 1.1%  Dollar 0.8059 0.0%  Öl 63.7 0.0% 
Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78

STOXX 50 aktuell 10.11.2025 12:26:28

Handel in Europa: Das macht der STOXX 50 am Mittag

Handel in Europa: Das macht der STOXX 50 am Mittag

Der STOXX 50 befindet sich derzeit im Aufwind.

National Grid
12.23 CHF 0.95%
Kaufen Verkaufen

Um 12:09 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1.37 Prozent höher bei 4’772.05 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0.652 Prozent höher bei 4’738.27 Punkten, nach 4’707.56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4’776.44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’738.27 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 10.10.2025, den Stand von 4’701.04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4’477.47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, bei 4’287.00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9.99 Prozent. 4’826.72 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 3’921.71 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Diageo (+ 7.62 Prozent auf 18.58 GBP), Siemens (+ 3.18 Prozent auf 244.85 EUR), UniCredit (+ 2.93 Prozent auf 65.00 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2.69 Prozent auf 5.74 EUR) und Rheinmetall (+ 2.46 Prozent auf 1’792.00 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil National Grid (-0.77 Prozent auf 11.62 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0.56 Prozent auf 92.18 GBP), Deutsche Telekom (-0.45 Prozent auf 26.54 EUR), Zurich Insurance (-0.39 Prozent auf 564.40 CHF) und Unilever (-0.24 Prozent auf 46.07 GBP) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’441’995 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 337.523 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 6.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

11:10 Unilever Sell UBS AG
05.11.25 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Unilever Kaufen DZ BANK
27.10.25 Unilever Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’899.93 19.52 UBSOUU
Short 13’157.61 13.82 JZUBSU
Short 13’632.67 8.98 BE6SJU
SMI-Kurs: 12’387.42 10.11.2025 12:18:30
Long 11’906.86 20.00 SSKBJU
Long 11’624.26 13.74 S1YBEU
Long 11’138.16 8.98 B38SLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com