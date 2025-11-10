Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
|
10.11.2025 12:26:28
Handel in Europa: Das macht der STOXX 50 am Mittag
Der STOXX 50 befindet sich derzeit im Aufwind.
Um 12:09 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1.37 Prozent höher bei 4’772.05 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0.652 Prozent höher bei 4’738.27 Punkten, nach 4’707.56 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4’776.44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’738.27 Zählern.
STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 10.10.2025, den Stand von 4’701.04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4’477.47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, bei 4’287.00 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9.99 Prozent. 4’826.72 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 3’921.71 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Diageo (+ 7.62 Prozent auf 18.58 GBP), Siemens (+ 3.18 Prozent auf 244.85 EUR), UniCredit (+ 2.93 Prozent auf 65.00 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2.69 Prozent auf 5.74 EUR) und Rheinmetall (+ 2.46 Prozent auf 1’792.00 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil National Grid (-0.77 Prozent auf 11.62 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0.56 Prozent auf 92.18 GBP), Deutsche Telekom (-0.45 Prozent auf 26.54 EUR), Zurich Insurance (-0.39 Prozent auf 564.40 CHF) und Unilever (-0.24 Prozent auf 46.07 GBP) unter Druck.
Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’441’995 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 337.523 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel
Unter den STOXX 50-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 6.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Unilever plc
|
12:26
|Handel in Europa: Das macht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unilever von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|Unilever Aktie News: Unilever am Vormittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 klettert zum Start (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Unilever Aktie News: Unilever verteidigt am Nachmittag Tendenz (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Mittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.11.25
|STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Unilever plc
|11:10
|Unilever Sell
|UBS AG
|05.11.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
