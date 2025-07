Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite

Zum Handelsende stand im NASDAQ-Handel ein Plus von 0.74 Prozent auf 20’884.27 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.144 Prozent stärker bei 20’760.32 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 20’730.49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 20’735.55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20’911.83 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1.42 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19’521.09 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 16’286.45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 17’996.92 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 8.32 Prozent zu Buche. 20’911.83 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14’784.03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit ADTRAN (+ 17.91 Prozent auf 8.81 EUR), Harvard Bioscience (+ 12.07 Prozent auf 0.45 USD), Powell Industries (+ 8.69 Prozent auf 236.51 USD), Snap-On (+ 7.92 Prozent auf 337.80 USD) und AAON (+ 6.99 Prozent auf 79.46 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Abbott Laboratories (-8.52 Prozent auf 120.51 USD), Myriad Genetics (-4.74 Prozent auf 4.82 USD), ANSYS (-4.69 Prozent auf 374.30 USD), Volvo (B) (-4.44 Prozent auf 27.01 USD) und Cerus (-2.84 Prozent auf 1.37 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 37’124’860 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.610 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Integra LifeSciences-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10.36 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

