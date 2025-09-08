Nissan Motor Aktie 763092 / JP3672400003
|
08.09.2025 22:33:57
Zuversicht in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Aufwind
Der NASDAQ Composite entwickelte sich letztendlich positiv.
Im NASDAQ Composite ging es im NASDAQ-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 0.45 Prozent aufwärts auf 21’798.70 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.488 Prozent auf 21’806.22 Punkte an der Kurstafel, nach 21’700.39 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 21’776.24 Punkte, das Tageshoch hingegen 21’885.62 Zähler.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 08.08.2025, bei 21’450.02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19’529.95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, bei 16’690.83 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 13.06 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 21’885.62 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im NASDAQ Composite
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Amtech Systems (+ 23.52 Prozent auf 7.93 USD), Nissan Motor (+ 10.00 Prozent auf 2.42 USD), Innodata (+ 9.75 Prozent auf 47.72 USD), Comtech Telecommunications (+ 6.76 Prozent auf 2.37 USD) und Baiducom (+ 6.56 Prozent auf 108.65 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Grupo Financiero Galicia (-23.57 Prozent auf 30.65 USD), CRESUD (-8.36 Prozent auf 8.88 USD), Geospace Technologies (-7.24 Prozent auf 16.73 USD), PetMed Express (-6.56 Prozent auf 2.85 USD) und Harvard Bioscience (-4.94 Prozent auf 0.45 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 42’176’925 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3.476 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.00 erwartet. Alliance Resource Partners LP lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11.36 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Nissan Motor Co. Ltd.
