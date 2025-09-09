NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Plus

Am Dienstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0.37 Prozent höher bei 21’879.49 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.273 Prozent stärker bei 21’858.17 Punkten in den Handel, nach 21’798.70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 21’731.48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21’891.42 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 21’450.02 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 09.06.2025, bei 19’591.24 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 09.09.2024, einen Stand von 16’884.60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 13.48 Prozent. Bei 21’891.42 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Zählern erreicht.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Innodata (+ 12.38 Prozent auf 53.63 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 5.57 Prozent auf 64.40 USD), Donegal Group B (+ 5.16 Prozent auf 16.90 USD), Americas Car-Mart (+ 4.76 Prozent auf 37.65 USD) und SMC (+ 4.51 Prozent auf 312.00 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Astro-Med (-11.74 Prozent auf 10.15 USD), Ultralife Batteries (-6.01 Prozent auf 6.57 USD), Agilysys (-5.09 Prozent auf 108.14 USD), American Woodmark (-4.71 Prozent auf 64.81 USD) und LSI Industries (-4.66 Prozent auf 22.72 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 31’627’579 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.464 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11.43 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

