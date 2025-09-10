Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone

Der NASDAQ Composite schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.03 Prozent) bei 21’886.06 Punkten ab. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0.462 Prozent höher bei 21’980.60 Punkten, nach 21’879.49 Punkten am Vortag.

Bei 21’810.84 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 22’000.97 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ Composite bereits um 0.366 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21’450.02 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 10.06.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19’714.99 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 10.09.2024, bei 17’025.88 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 13.51 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 22’000.97 Punkten. Bei 14’784.03 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Oracle (+ 35.95 Prozent auf 328.33 USD), Daktronics (+ 20.37 Prozent auf 20.98 USD), Astronics (+ 14.65 Prozent auf 43.90 USD), Methode Electronics (+ 12.16 Prozent auf 8.30 USD) und AXT (+ 10.53 Prozent auf 3.36 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Synopsys (-35.84 Prozent auf 387.78 USD), Americas Car-Mart (-8.70 Prozent auf 34.38 USD), Cerus (-8.53 Prozent auf 1.18 USD), Inter Parfums (-6.94 Prozent auf 107.91 USD) und Geron (-5.15 Prozent auf 1.29 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 54’216’061 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.498 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5.98 erwartet. Mit 11.54 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch