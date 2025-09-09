NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Mittag schwächer

Am Dienstag geht es im NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0.04 Prozent auf 21’788.92 Punkte abwärts. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.273 Prozent stärker bei 21’858.17 Punkten, nach 21’798.70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 21’858.17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21’731.48 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21’450.02 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 09.06.2025, einen Wert von 19’591.24 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 09.09.2024, bei 16’884.60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 13.01 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 21’885.62 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Donegal Group B (+ 5.23 Prozent auf 16.91 USD), Innodata (+ 4.30 Prozent auf 49.77 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 3.17 Prozent auf 62.94 USD), ADTRAN (+ 3.16 Prozent auf 8.74 EUR) und Grupo Financiero Galicia (+ 3.07 Prozent auf 31.59 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Astro-Med (-8.43 Prozent auf 10.53 USD), Agilysys (-4.43 Prozent auf 108.90 USD), American Eagle Outfitters (-4.01 Prozent auf 17.59 USD), Lifetime Brands (-3.96 Prozent auf 4.12 USD) und Universal Display (-3.94 Prozent auf 139.68 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 10’176’632 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.464 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 6.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

