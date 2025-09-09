Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index im Blick 09.09.2025 20:03:42

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen zu

Beim NASDAQ Composite stehen die Signale am Nachmittag auf Stabilisierung.

Um 20:01 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.18 Prozent höher bei 21’838.30 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.273 Prozent auf 21’858.17 Punkte an der Kurstafel, nach 21’798.70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 21’858.17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21’731.48 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, mit 21’450.02 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19’591.24 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 09.09.2024, einen Stand von 16’884.60 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 13.26 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 21’885.62 Punkten. Bei 14’784.03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Innodata (+ 6.87 Prozent auf 51.00 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 5.28 Prozent auf 64.22 USD), Donegal Group B (+ 5.23 Prozent auf 16.91 USD), OraSure Technologies (+ 3.69 Prozent auf 3.37 USD) und Roivant Sciences (+ 3.37 Prozent auf 13.35 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Astro-Med (-13.04 Prozent auf 10.00 USD), Universal Display (-4.32 Prozent auf 139.13 USD), LSI Industries (-4.11 Prozent auf 22.85 USD), Lifetime Brands (-3.96 Prozent auf 4.12 USD) und Geospace Technologies (-3.86 Prozent auf 16.08 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 13’788’316 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3.464 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.43 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

