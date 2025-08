Gute Stimmung in New York: Dow Jones legt zum Ende des Montagshandels zu

Schlussendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1.34 Prozent fester bei 44’173.64 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 17.771 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.443 Prozent höher bei 43’781.77 Punkten in den Handel, nach 43’588.58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 44’188.36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 43’724.02 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, einen Stand von 44’828.53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 41’317.43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, bei 39’737.26 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 4.20 Prozent. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 3.62 Prozent auf 180.00 USD), 3M (+ 2.40 Prozent auf 147.87 USD), Walt Disney (+ 2.37 Prozent auf 119.35 USD), Goldman Sachs (+ 2.32 Prozent auf 726.03 USD) und Johnson Johnson (+ 2.22 Prozent auf 171.04 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Amazon (-1.44 Prozent auf 211.65 USD), Chevron (-0.24 Prozent auf 151.04 USD), Procter Gamble (+ 0.07 Prozent auf 150.76 USD), Coca-Cola (+ 0.15 Prozent auf 68.96 USD) und Verizon (+ 0.16 Prozent auf 42.95 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 37’675’609 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.662 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Im Dow Jones verzeichnet die Merck-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

