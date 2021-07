Günstiger umweltfreundlicher Wasserstoff: NEL ASA kooperiert mit Howden

• NEL ASA mit zahlreichen Partnerschaften• Grüner Wassersoff soll günstiger werden• NEL-Howden-Partnerschaft im Rahmen von EU-Strategie

NEL ASA arbeitet mit Kooperationspartnern zusammen

Das norwegische Wasserstoffunternehmen NEL ASA hat grosse Pläne: Der Konzern verfolgt das Ziel, die Kosten für grünen Wasserstoff auf 1,50 US-Dollar je Kilogramm zu reduzieren. Grüner Wasserstoff entsteht, wenn bei der Wasserspaltung erneuerbare Energien wie Wind- und Sonnenenergie eingesetzt werden. Unterstützt werden soll dies mittels Kooperationen mit namhaften Grossunternehmen wie Mitsubishi, Hyundai, Nikola und Yara International. Um in diesem Bestreben voranzukommen, fügte NEL ASA seiner Liste von Kooperationspartnern nun einen weiteren Eintrag hinzu. Mit Howden, dem führenden Hersteller von Gashandlinglösungen, kam es kürzlich zu einer Einigung über einen Rahmenvertrag, der die Lieferung von Wasserstoffkompressoren sicherstellen soll, wie das Unternehmen mit Sitz in Oslo in einer Pressemitteilung bekannt gab. Diese werden für NELs Elektrolyseure eingesetzt. Howdens Kompressoren sollen die Herstellung von Wasserstoff kostengünstiger gestalten, damit NEL ASA seinem Ziel näher kommt.

Angebotsoptimierung mittels Howden-Partnerschaft

"Wir freuen uns, diese Rahmenvereinbarung mit Howden abzuschliessen. Sie steht im Einklang mit den Ambitionen, die wir auf unserem Kapitalmarkttag angekündigt und in unserem Bericht zum ersten Quartal 2021 über die Bildung strategischer Partnerschaften bekräftigt haben", erklärte NEL ASA-CEO Jon André Løkke im Rahmen der Ankündigung. So kündigte die Unternehmensführung bei der Verkündung der jüngsten Bilanz an, seine Kooperationen mit anderen Firmen auszubauen und auch vermehrt neue Partnerschaften voranzubringen, um die globalen Liefer- und Projektkapazitäten des Unternehmens zu erhöhen. Ausserdem sei dieser Aspekt zu Beginn der Corona-Pandemie zu kurz gekommen, da Reisebeschränkungen und weitere Massnahmen zur Eindämmung des Virus den Kontakt mit anderen Konzernen erschwert haben. "Die Zusammenarbeit mit Howden ermöglicht es uns, unser Angebot für bestehende und zukünftige Kunden zu optimieren", zeigte sich Løkke nun aber optimistisch.

Partnerschaft profitiert von EU-Strategie für Wasserstofflösungen

Und auch Howden-CEO Ross Shuster begrüsste die Partnerschaft. "Wir freuen uns sehr über diese Vereinbarung mit NEL, da sie die bereits erzielten Erfolge bei der Integration der Wasserstoffkompressionslösung von Howden mit den Elektrolyseuren von NEL verdeutlicht, um die Lebenszykluskosten der Produktion zu senken und die Einführung von Wasserstoff als kohlenstofffreiem Brennstoff zu beschleunigen", erklärte der Geschäftsführer in einer Pressemitteilung. Dabei sei es besonders die Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit von Howdens Kompressoren, die den britischen Konzern als perfekten Partner für NEL ASA qualifiziere. Damit wolle man gemeinsam auch die Wasserstoffstrategie der Europäischen Union unterstützen. Der Staatenverbund will bis 2024 mindestens sechs Gigawatt an erneuerbaren Wasserstoff-Elektrolyseuren in der EU installiert haben, bis 2030 sollen es mindestens 40 Gigawatt betragen. Mit der neuen Partnerschaft könnte also sowohl NEL ASA als auch Howden vom fortschreitenden Wasserstofftrend profitieren.

