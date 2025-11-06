NEL-Aktie gewinnt an Fahrt: Grossauftrag beflügelt Anlegervertrauen

• NEL-Aktie mit Höhenflug• Grossauftrag treibt den Kurs• Positiver Einfluss auf Bilanz, Produktkosten und Service-Aktivitäten erhofft

Mit einem kräftigen Kurssprung von zuletzt 19,35 Prozent auf 2,59 NOK zieht die Aktie von NEL ASA am Donnerstag die Blicke der Anleger an der Börse in Norwegen auf sich.

Grossauftrag treibt den Kurs an

Hintergrund der massiven Kursaufschläge sind dabei positive Unternehmensnachrichten. Wie NEL ASA mitteilte, hat das Unternehmen einen PEM-Auftrag von den Wasserstoffprojekten HyFuel und Kaupanes im Wert von über 50 Millionen US-Dollar erhalten.

Der Auftrag ging an NEL Hydrogen US, eine Tochtergesellschaft des norwegischen Unternehmens, konkret geht es um die Lieferung einer Protonenaustauschmembran-Ausrüstung an zwei Projekte. Beide Projekte werden von Hydrogen Solutions AS (HYDS) in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Projektpartnern entwickelt, jedes Projekt mit einer Kapazität von 20 MW basiert auf den containerisierten PEM-Systemen MC 500 von NEL mit einer Gesamtleistung von 40 MW, wie aus einer Pressemitteilung hervor geht. Der Gesamtauftragswert liegt demnach bei über 50 Millionen US-Dollar, die sei "der zweitgrösste Festauftrag, den NEL je erhalten hat, und der grösste Auftrag für PEM-Anlagen überhaupt", so das Unternehmen weiter.

"Dieser strategisch wichtige Auftrag ist NELs zweitgrösster Auftrag bisher und markiert einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen nach einer Phase geringerer Auftragseingänge. NEL hat bereits weltweit mehrere Systeme auf Basis seiner bewährten und zuverlässigen PEM-Plattform geliefert. Mit dem heutigen Auftrag bestätigen wir die Wettbewerbsfähigkeit der Plattform auch für grössere Anlagen. Sie wird als wichtige Referenz für zukünftige Projekte dienen", so Håkon Volldal, Präsident und CEO von NEL.

Auch die Auftragsgeber zeigen sich zuversichtlich: "Wir freuen uns sehr über diese Entscheidung und auf die Zusammenarbeit mit NEL als wichtigem Lieferanten bei diesen beiden Projekten. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung des Marktes für grünen Wasserstoff in Norwegen und den nordischen Ländern", so Frode Kirkedam, CEO von HYDS.

Positive Auswirkungen auf Finanzlage

Der Grossauftrag wird sich positiv in der NEL-Bilanz niederschlagen, so die Hoffnung der Norweger. Die Projekte würden sich positiv auf die Finanzlage von NEL und die Produktkosten auswirken sowie den Umfang der Service- und Aftermarket-Aktivitäten in Europa erweitern.

Die Systeme werden ab dem zweiten Halbjahr 2026 bis Ende 2027 ausgeliefert und sollen Anfang 2028 in Betrieb gehen. Die Anlagen werden im automatisierten Werk in Wallingford (USA) gefertigt.

NEL-Aktie auf Berg- und Talfahrt

Die Aktie des Hydrogen-Spezialisten hat in den vergangenen Monaten eine Berg- und Talfahrt aufs Parkett gelegt und pendelte auf 52-Wochen-Sicht zwischen 1,95 NOK und 4,16 NOK hin und her. Mit dem Kurssprung am Donnerstag schafft es der Anteilsschein auf ein Mehrwochenhoch.

Redaktion finanzen.ch