Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’483 0.4%  SPI 17’211 0.4%  Dow 46’589 0.7%  DAX 24’244 0.0%  Euro 0.9288 -0.1%  EStoxx50 5’610 1.0%  Gold 4’195 1.3%  Bitcoin 89’588 -1.3%  Dollar 0.7992 -0.2%  Öl 62.5 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Gold und Bitcoin: Warum Anleger jetzt auf Sachwerte setzen sollten
15 Billionen US-Dollar neue Liquidität: Arthur Hayes erwartet Bitcoin als Gewinner einer US-Geldflut
China lässt deutsche Rüstungswerte abrauschen: Darum geben die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK ab
Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Procter Gamble-Anleger freuen
Was die BASF-Aktie nach klar gesenktem Ziel wieder antreibt
Suche...
200.- Saxo-Deal

Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktie auf dem Prüfstand 15.10.2025 16:35:00

Givaudan-Aktie steigt: Goldman Sachs belässt Einstufung auf "Buy" - Kursziel angehoben

Givaudan-Aktie steigt: Goldman Sachs belässt Einstufung auf

Givaudan-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Georgina Fraser unterzogen.

Givaudan
3452.91 CHF 0.99%
Kaufen Verkaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan nach Zahlen zum dritten Quartal von 4400 auf 4500 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Profitabilität habe sich dank des anhaltend starken Wachstums im Duftstoffbereich verbessert, schrieb Georgina Fraser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei sei die Luxusparfümerie weiterhin der wichtigste Treiber. Mit ihren Schätzungen für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft in den Jahren 2026 und 2027 liegt die Analystin über den Markterwartungen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Givaudan-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Im SIX SX-Handel gewannen die Givaudan-Papiere um 11:57 Uhr 1.5 Prozent. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 31.16 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zu diesem Zeitpunkt wurden via SIX SX 9’347 Givaudan-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2025 um 11.9 Prozent nach unten. Später notiert die Givaudan-Aktie 1,93 Prozent im Plus bei 3'445,25 Franken. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Givaudan möglicherweise am 23.01.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 11:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

Givaudan-Aktie stabil: Übernahme von US-Parfumhersteller geplant

Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Givaudan AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten