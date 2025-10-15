Givaudan-Aktie steigt: Goldman Sachs belässt Einstufung auf "Buy" - Kursziel angehoben

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan nach Zahlen zum dritten Quartal von 4400 auf 4500 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Profitabilität habe sich dank des anhaltend starken Wachstums im Duftstoffbereich verbessert, schrieb Georgina Fraser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei sei die Luxusparfümerie weiterhin der wichtigste Treiber. Mit ihren Schätzungen für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft in den Jahren 2026 und 2027 liegt die Analystin über den Markterwartungen.

Im SIX SX-Handel gewannen die Givaudan-Papiere um 11:57 Uhr 1.5 Prozent. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 31.16 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zu diesem Zeitpunkt wurden via SIX SX 9’347 Givaudan-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2025 um 11.9 Prozent nach unten. Später notiert die Givaudan-Aktie 1,93 Prozent im Plus bei 3'445,25 Franken. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Givaudan möglicherweise am 23.01.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 11:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.