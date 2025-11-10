Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kennzahlen voraus 10.11.2025 15:29:00

Ausblick: Sony vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal



Quartalszahlen bei Sony stehen an. Das prognostizieren Analysten.

Sony
24.21 EUR -0.49%
Sony lädt am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 49,04 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,21 Prozent verringert. Damals waren 55,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 3,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3.016,68 Milliarden JPY gegenüber 2.905,60 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 178,93 JPY, gegenüber 188,71 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 12.087,14 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 12.957,06 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

