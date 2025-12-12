Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

TecDAX-Performance im Fokus 12.12.2025 15:58:23

Gewinne in Frankfurt: TecDAX im Plus

Mit dem TecDAX geht es derzeit aufwärts.

Deutsche Telekom
25.01 CHF 0.80%
Am Freitag tendiert der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.61 Prozent fester bei 3’584.09 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 559.541 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.174 Prozent auf 3’568.65 Punkte an der Kurstafel, nach 3’562.45 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3’563.06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3’587.95 Punkten.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0.690 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 12.11.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’575.94 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, wurde der TecDAX mit 3’564.42 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 12.12.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3’547.58 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 4.29 Prozent zu Buche. Bei 3’994.94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’010.36 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 3.96 Prozent auf 37.80 EUR), Kontron (+ 2.68 Prozent auf 23.00 EUR), HENSOLDT (+ 2.59 Prozent auf 73.15 EUR), IONOS (+ 2.14 Prozent auf 26.20 EUR) und Nordex (+ 1.80 Prozent auf 29.36 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-2.06 Prozent auf 17.36 EUR), Sartorius vz (-1.25 Prozent auf 244.40 EUR), Eckert Ziegler (-0.85 Prozent auf 15.17 EUR), 1&1 (-0.84 Prozent auf 23.50 EUR) und QIAGEN (-0.52 Prozent auf 38.41 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1’778’480 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 240.185 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.57 zu Buche schlagen. Mit 7.36 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

