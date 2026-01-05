Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Technologie-Umbruch 05.01.2026 17:05:00

Trendwende bei SAP-Aktie? Warum Anleger nach dem 52-Wochen-Tief jetzt zugreifen - Entscheidende Phase

Der deutsche Softwaregigant SAP erlebt einen herausfordernden Jahresstart, während tiefgreifende Veränderungen in der Produktstrategie und bei Kundenmigrationen anstehen.

SAP
191.09 CHF -1.21%
• SAP-Aktie fällt auf 52-Wochen-Tief
• Bluefield-Ansätze lösen klassische Migrationen ab, KI wird zum zentralen Transformationstreiber für SAP-Kunden
• Auslaufender Support für ältere Systeme ab 2027/2030 erhöht Migrationsdruck zu S/4HANA

SAP-Aktie im Fokus

Die SAP-Aktie ist am Montag im XETRA-Handel auf ein 52-Wochen-Tief bei 199,60 Euro gefallen. Inzwischen gewinnt sie jedoch 1,81 Prozent auf 205,60 Euro. In den letzten zwölf Monaten haben die Anteilsschein rund 14 Prozent an Wert verloren; in den letzten drei Monaten ging es um rund zwölf Prozent abwärts (Stand: Schlusskurs vom 02.01.2026).

Die Analysten zeigen sich dennoch zuversichtlich für den Softwarekonzern. So bewerten bei TipRanks derzeit 17 Analysten die Aktie - von diesen raten 16 zum Kauf, während es nur eine Verkaufsempfehlung gibt. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 294,13 Euro deutlich über dem aktuellen Kurs.

Transformation als Überlebensstrategie

Für 2026 zeichnen sich entscheidende Trends bei SAP-Transformationsprojekten ab. Eine signifikante Verschiebung zeigt sich in der Migrationsstrategie: Bluefield-Ansätze gewinnen gegenüber traditionellen Greenfield-Implementierungen zunehmend an Bedeutung, während Brownfield-Migrationen stabil bleiben. Diese Entwicklung spiegelt den Wunsch der Unternehmen nach schnelleren und weniger disruptiven Übergängen wider. Gleichzeitig nimmt die Integration von Nicht-SAP-Systemen zu, um einheitliche Datenlandschaften zu schaffen. Laut SNP Group werden zudem steigende M&A-Aktivitäten und die Minimierung von Ausfallzeiten zu zentralen Prioritäten für SAP-Kunden.

KI als Game-Changer für SAP-Strategie

SAP setzt 2026 konsequent auf eine "AI first"-Strategie mit Modellen wie RPT-1 und der SAP Business Data Cloud als zentrale Elemente. Die KI-Integration wird zum entscheidenden Faktor für Prozessoptimierungen und effizientes Datenmanagement. Gleichzeitig gewinnt das Thema Datensouveränität durch EU-spezifische Cloud-Services an Bedeutung. Wie IT-Matchmaker berichtet, wächst der Migrationsdruck auf Unternehmen erheblich, da der Support für ältere ECC-Systeme ab 2027 bzw. 2030 ausläuft - ein kritischer Zeitpunkt für viele SAP-Bestandskunden.

Migrationsdruck trifft auf Wirtschaftsunsicherheit

Der wachsende Druck zur S/4HANA-Migration könnte ein Schlüsselfaktor für die jüngste Kursschwäche der SAP-Aktie sein. Unternehmen stehen vor komplexen Entscheidungen: Einerseits erzwingt das nahende Support-Ende kostspielige Transformationsprojekte, andererseits schaffen wirtschaftliche Unsicherheiten ein schwieriges Investitionsklima. Diese Gemengelage könnte kurzfristig zu Zurückhaltung bei SAP-Kunden führen. Die Herausforderung für SAP besteht darin, den Migrationsweg attraktiv genug zu gestalten, um Kunden trotz hoher Investitionskosten zu überzeugen.

Redaktion finanzen.ch

