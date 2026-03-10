Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
10.03.2026 21:59:40
Gerresheimer muss Jahres- und Konzernabschluss 2025 verschieben
DOW JONES--Gerresheimer verschiebt den Jahres- und Konzernabschluss 2025. Wie der Hersteller von Verpackungen aus Glas, Spezialglas und Kunststoffen für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie am Dienstagabend mitteilte, kann der Geschäftsausweis nicht bis zum 31. März 2026 stattfinden, sondern muss später veröffentlicht werden.
Die Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusseses 2025 verzögert sich, da die derzeit laufenden Untersuchungen einer zweiten externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Blick auf Geschäftsvorgänge im Geschäftsjahr 2024 und 2025 und die Aufbereitung für die Abschlussprüfung erforderlichen Unterlagen länger als erwartet dauern. Der Vorstand strebt an, den testierten Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 im Juni 2026 zu veröffentlichen.
Die Verzögerung der Veröffentlichung des Jahres- und der Konzernabschlusses 2025 wird voraussichtlich zu einem Ausschluss der Aktie aus dem SDAX der Deutsche Börse AG führen. Infolge der späteren Veröffentlichung verschiebt sich auch die für den 16. April 2026 angekündigte Veröffentlichung der Mitteilung für das erste Quartal 2026. Die Gesellschaft wird über einen neuen Termin so bald wie möglich informieren.
Als Folge der späteren Offenlegung kann die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft nicht, wie ursprünglich geplant, am 3. Juni 2026 stattfinden. Die Gesellschaft wird über den neuen Termin so bald wie möglich informieren. Die Gesellschaft hat Gespräche mit ihren Kreditgebern aufgenommen, um eine Verlängerung der in den Finanzierungsverträgen festgelegten Vorlagepflichten des testierten Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 zu vereinbaren. Gerresheimer hat seit einiger Zeit Ärger mit der Bafin und deren Prüfungen der Bilanz.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 10, 2026 16:59 ET (20:59 GMT)
24.02.26
Gerresheimer Sell
UBS AG
16.02.26
Gerresheimer Hold
Deutsche Bank AG
16.02.26
Gerresheimer Hold
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.26
Gerresheimer Underperform
Bernstein Research
12.02.26
Gerresheimer Hold
Deutsche Bank AG
