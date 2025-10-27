Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bilanzprüfung 27.10.2025 08:10:41

27.10.2025 08:10:41

Gerresheimer-Aktie: Unternehmen muss Umsatzkorrektur von 3 Millionen Euro vornehmen

Gerresheimer-Aktie: Unternehmen muss Umsatzkorrektur von 3 Millionen Euro vornehmen

Gerresheimer hat für das Geschäftsjahr 2024 nach einer ersten externen Prüfung durch eine Rechtsanwaltskanzlei womöglich rund 3 Millionen Euro fälschlicherweise als Umsatz erfasst.

"Unter Zugrundelegung dieser Erkenntnisse ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass entgegen der bisherigen Auffassung für einen Vertrag mit einem Volumen von rund 3 Mio. Euro die Voraussetzungen für eine Umsatzerfassung nicht vorlagen", heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens aus Düsseldorf vom Wochenende.

Auf Basis dieser Erkenntnisse soll nun die von Gerresheimer beauftragte externe Kanzlei auch die weiteren Bill-and-Hold-Vereinbarungen aus dem Jahr aufarbeiten lassen, wie es hiess. Insgesamt gehe es dabei um ein Volumen von 28 Millionen Euro. Gerresheimer hatte für 2024 gut 2 Milliarden Euro Umsatz ausgewiesen.

Vor etwa einem Monat hatte die Bafin eine Prüfung des Gerresheimer-Konzernabschlusses zum 30. November 2024 eingeleitet. Das Unternehmen habe möglicherweise Umsatzerlöse für einige Kundenverträge erfasst, obwohl diese noch nicht realisiert worden seien, begründete die Behörde diesen Schritt. Mit der Ankündigung war die Aktie des MDAX-Konzerns eingebrochen.

Bei einer Bill-and-Hold-Verkaufsvereinbarung stellt ein Verkäufer einem Kunden Ware in Rechnung, hält diese aber bis zu einem späteren Zeitpunkt in seinem Besitz. Gründe dafür können sein, dass dem Kunden noch der nötige Platz zur Lagerung dieser Ware fehlt, oder dass er die Versorgung mit einem knappen Produkt absichern möchte. Für die Bilanzierung gelten strenge Regeln.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2025 03:00 ET (07:00 GMT)

