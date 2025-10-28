Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.10.2025

Märkte in Fernost in Rot

An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag leicht abwärts.

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt ging es am Montag abwärts.

Der SMI ging etwas leichter in den Handel und verharrte im Verlauf in der Verlustzone. Er beendete die Sitzung 0,32 Prozent tiefer bei 12'527,59 Punkten.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI starteten ebenfalls leichter und behielten ihre negative Tendenz im Tagesverlauf bei. Sie gingen schliesslich 0,31 Prozent tiefer bei 17'295,35 Zählern bzw. 0,32 Prozent schwächer bei 2'040,84 Einheiten in den Feierabend.

Ein Belastungsfaktor waren ausserdem die schwergewichtigen Novartis, die für die am Vortag angekündigte Milliardenübernahme in den USA keinen Applaus erhielten. Das Tauwetter im US-chinesischen Handelsstreit sorgte derweil nur bei einzelnen Titel für Avancen.

Vor den wichtigen geldpolitischen Entscheidungen, die diese Woche anstehen, dürften sich manche Investoren aber auch zurückhalten, hiess es weiter. So wird die US-Notenbank am Mittwoch ihren Zinsentscheid fällen, die Europäische Zentralbank am Donnerstag. In den USA gilt eine Zinssenkung als höchstwahrscheinlich, zumal die Inflationsdaten am Freitag eher nach unten überrascht haben. Abgesehen davon rollt die Berichtssaison weiter. Hierzulande werden am Dienstag etwa Novartis, Amrize und Logitech Zahlen vorlegen, am Mittwoch dann die UBS.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex tendierte am Montag etwas höher.

Der DAX eröffnete die Sitzung zum Wochenauftakt fester. Zwischenzeitlich rutschte er in die Verlustzone, drehte dann jedoch wieder ins Plus und ging schliesslich 0,28 Prozent stärker bei 24'308,78 Zählern aus dem Handel.

"Bis zu den Zentralbankentscheidungen könnte sich der Markt unentschlossen präsentieren", schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Broker ActivTrades. "Die Impulse von EZB und Fed werden dann den Ausschlag geben, ob der DAX einen Ausbruch nach oben in Richtung neuer Rekordstände oder eine Korrektur nach unten vollzieht."

China und die USA seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, hatte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, am Sonntag nach Gesprächen mit der US-Seite gesagt. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen". Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach von positiven Verhandlungen in Kuala Lumpur, die Vorlauf für das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea sind.

In der deutschen Wirtschaft nahm im Oktober die Zuversicht etwas zu, wie das ifo-Geschäftsklima zeigt. Es fiel etwas besser aus als von Analysten erwartet. Allerdings konnte das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer den Stimmungsdämpfer vom September mit den neuesten Daten nur teilweise wettmachen.

WALL STREET

Die US-Börsen setzten zum Wochenstart ihren Rekordlauf fort.

Der Dow Jones ging fester in den Handel und bewegte sich auch anschliessend auf höherem Niveau. Dabei gelang es ihm zwischenzeitlich sogar bei 47'564,52 Zählern eine neue Bestmarke zu erreichen. Die Sitzung beendete er dann 0,71 Prozent im Plus bei 47'544,59 Punkten.
Daneben notierte der Techwerteindex NASDAQ Composite zur Startglocke noch deutlicher im Plus und hielt sich auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Bei 23'658,66 Punkten markierte er ein neues Allzeithoch, bevor er dann 1,86 Prozent höher bei 23'637,46 Zählern aus dem Handel ging.

Entspannungssignale im Zollstreit zwischen den USA und China haben am Montag den Rekordlauf der US-Börsen befeuert. Insbesondere Technologiewerte legten zu, wie sich auch an den deutlichen Kursgewinnen der sieben grössten und bedeutendsten US-Techaktien, der "glorreichen Sieben", zeigte.

China und die USA seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, hatte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, nach Gesprächen mit der US-Seite gesagt. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen". Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach von positiven Verhandlungen in Kuala Lumpur, die Vorlauf für das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea sind.

"Eine weitere Eskalation im Zollstreit scheint abgewendet", konstatierte Stratege Sandro Pannagl von der Landesbank Baden-Württemberg. Die Entschärfung der politischen und handelspolitischen Spannungen sollte - zumindest kurzfristig - die Märkte stabilisieren und mehr Planungssicherheit für die kommenden Monate geben.

Laut Transkript eines Interviews mit dem Sender "CBS News" geht Bessent davon aus, dass die Drohung der USA, Extrazölle ab 1. November auf den Import von chinesischen Produkten zu verhängen, vom Tisch ist. Das gelte auch für ein Exportkontrollsystem, das China einführen könnte, sagte Bessent. Es geht dabei um seltene Erden.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag rote Vorzeichen aus.

Trotz Abgaben von 0,59 Prozent hält der Nikkei 225 die Marke von 50'000 Punkten und steht bei 50'213,57 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um marginale 0,15 Prozent auf 3'990,77 Stellen.

Unterdessen notiert der Hang Seng in Hongkong um 0,26 Prozent tiefer bei 26.364,10 Einheiten.

Die Vortagesrally getrieben durch Hoffnungen auf eine Beilegung des Handelskonflikts zwischen den USA und China läuft am Dienstag an den asiatischen Börsen aus. Auch die Aufschläge der Wall Street stützen nicht, weil die Indizes in Asien die Entwicklung vorweggenommen hatten. Zudem herrscht gespanntes Abwarten im Vorfeld wichtiger Zinsentscheidungen - so in den USA am Mittwoch. Aber auch regionale Zentralbanken werden sich im Wochenverlauf zur Geldpolitik äussern. Dazu gesellen sich mit Aufmerksamkeit verfolgte Geschäftsberichte grosser Technologiekonzerne. Zudem laden die jüngsten Rekordstände wie in Japan und Südkorea zu Gewinnmitnahmen ein.

Für etwas Ernüchterung sorgen auch die jüngst geschlossenen Handelsabkommen der USA in der Asean-Region. Es sei noch zu früh zu sagen, ob die Handelsabkommen, die südostasiatische Staaten mit den USA geschlossen hätten, die Aussichten der Region bis 2026 massgeblich verbesserten, urteilt Ökonomin Denise Cheok von Moody's Analytics. Die Handelspakte mit Malaysia, Thailand, Vietnam und Kambodscha seien tendenziell zugunsten der USA ausgerichtet. "Es ist auch unklar, ob die Verpflichtung zum Kauf von US-Produkten zu erhöhten Investitionen in der Region führen wird, insbesondere da amerikanische Firmen ermutigt werden, im Inland statt im Ausland zu investieren", sagt Cheok.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’029.75 19.26 UBSIIU
Short 13’290.71 13.71 3OUBSU
Short 13’800.07 8.82 UFLBSU
SMI-Kurs: 12’519.19 27.10.2025 17:30:00
Long 11’973.60 19.41 SRKBVU
Long 11’674.32 13.28 S7MBDU
Long 11’212.35 8.98 B3TS7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
28.10.25 A.B.P. Nocivelli S.p.A. Az nominativa / Generalversammlung
28.10.25 A.O. Smith Corp. / Quartalszahlen
28.10.25 Acadia Realty Trust Shs of Benef.Interest / Quartalszahlen
28.10.25 Achilles Investment Company Limited Registered shs / Generalversammlung
28.10.25 Acuvi AB Registered Shs / Quartalszahlen
28.10.25 Adani Gas Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
28.10.25 Adani Green Energy Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
28.10.25 Advantest Corp (spons. ADRs) / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
28.10.25 Gross Domestic Product Growth (QoQ)
28.10.25 Gross Domestic Product Growth (YoY)
28.10.25 BRC Shop Preis Index (Monat)
28.10.25 Gfk Verbrauchervertrauen
28.10.25 Handelsbilanz ( Monat )
28.10.25 EZB Bankkredit Umfrage
28.10.25 Konjunkturoptimismus
28.10.25 Konsumklima
28.10.25 Kumulativer Industrieertrag
28.10.25 Industrieproduktion
28.10.25 Industrieproduktion
28.10.25 Auktion 5-jähriger Anleihen
28.10.25 Arbeitslosenquote
28.10.25 Arbeitslosenquote, saisonbereinigt
28.10.25 Redbook Index (Jahr)
28.10.25 S&P/Case-Shiller Hauspreisindex (Jahr)
28.10.25 Immobilienpreisindex (Monat)
28.10.25 Richmond Fed Produktionsindex
28.10.25 Verbrauchervertrauen
28.10.25 Auktion 52-wöchiger Treasury Bills
28.10.25 Chung Yeung Festival
28.10.25 Chung Yeung Festival
28.10.25 Auktion 7-jähriger Staatsanleihen
28.10.25 API wöchentlicher Rohöllagerbestand
28.10.25 BOK Herstellung BSI
28.10.25 Die Zinssatzentscheidung der chilenischen Zentralbank

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.0615 0.0009
1.50

