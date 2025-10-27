Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Geändert am: 27.10.2025 08:21:35

Hoffnung im Handelskonflikt: SMI und DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei erstmals über 50'000er-Marke

An der heimischen sowie der deutschen Börse deutet sich ein Handelsstart auf grünem Terrain an. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zum Wochenauftakt klar nach oben.

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es am Montag aufwärts gehen.

Der SMI bewegt sich rund eine Stunde vor Börsenstart in der Gewinnzone.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI schliessen sich der Tendenz des Leitindex an.

An den europäischen Aktienmärkten dürfte es zum Start in die Woche deutlich nach oben gehen. USA und China nähern sich an, heisst es von Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump steht kurz vor einer Einigung mit China zur Abwendung eines neuen 100 Prozent-Zolls auf chinesische Waren. Finanzminister Scott Bessent erklärte nach zweitägigen Verhandlungen mit Pekings Chefunterhändler, beide Seiten hätten ein Rahmenabkommen vorbereitet, das noch in dieser Woche zu einem Treffen Trumps mit Präsident Xi Jinping führen könne. Ziel sei es, die angedrohten Strafzölle auszusetzen, falls China seine geplanten Exportbeschränkungen für Seltene Erden zurückstelle. Momentan ist ein Deal für Donnerstag angedacht, heisst es im Handel.

Auch ansonsten verspricht die Woche erneut spannend zu werden. Die Berichtssaison nimmt Fahrt auf. Für Mittwoch nach Handelsschluss wird erwartet, dass die US-Notenbank die Leitzinsen um 25 Basispunkte senken wird, auch wenn der anhaltende Shutdown die Notenbanker momentan zum Blindflug verdammt. Die Europäische Zentralbank dürfte dann am Donnerstag die Leitzinsen bestätigen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich vorbörslich freundlich.

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor Handelsbeginn mit moderaten Zuschlägen.

Nach Anzeichen einer Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit zeichnet sich am Montag am deutschen Aktienmarkt ein positiver Auftakt ab. Damit nähert sich der DAX wieder dem Rekordhoch von 24.771 Punkten vom 9. Oktober, würde aber zunächst in seiner jüngsten Spanne verbleiben, die bis nahe an die 24.400-Punkte-Marke reicht. Über dieser hatte der deutsche Leitindex letztmals vor zwei Wochen notiert.

China und die USA haben sich im Zoll- und Handelsstreit angenähert. Beide Seiten seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, hatte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, am Sonntag nach Gesprächen mit der US-Seite gesagt. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen".

Neben dem Dauerthema Geopolitik steht der Dax vor einer spannenden Börsenwoche, die geprägt sein wird von Notenbank-Entscheiden und der Berichtssaison, die auf beiden Seiten des Atlantiks viel zu bieten hat. Am Montag geht es diesbezüglich aber noch ruhig los: Im Fokus steht mit dem Ifo-Geschäftsklimaindex ein deutscher Konjunkturindikator.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.

Der Dow Jones notierte zum Handelsstart etwas fester und baute seine Gewinne im Verlauf deutlich aus. Letztlich notierte er 1,01 Prozent höher bei 47'207,12 Punkten.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging bereits mit deutlicheren Gewinnen in die Sitzung und beendete die Sitzung 1,15 Prozent im Plus bei 23'204,87 Zählern.

Die Verbraucherpreise in den USA sind im September sowohl in der Gesamt- als auch in der Kernrate auf Monatssicht etwas weniger stark gestiegen als von Ökonomen vorhergesagt. Das lindert Inflationsängste und unterstützt Zinssenkungserwartungen. Leicht stützend wirkte auch die Hoffnung auf eine Beilegung des US-chinesischen Zollkonflikts, wenn sich in der kommenden Woche US-Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping trifft.

Die Verbraucherpreisdaten wurden wegen der Haushaltssperre mit zweiwöchiger Verspätung veröffentlicht. Aufgrund des nunmehr seit gut drei Wochen andauernden "Shutdown" wurden viele Staatsbedienstete in den Zwangsurlaub geschickt, so dass aktuell viele Konjunkturdaten nicht ermittelt werden. Nicht nur den Anlegern fehlen daher Orientierungshilfen, auch die US-Notenbank muss ihre geldpolitischen Entscheidungen auf einer dünneren Datenbasis treffen als gewohnt. Die Inflation ist jedoch eines der Kriterien, an denen die Federal Reserve ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Mehrheit der Marktteilnehmer rechnet damit, dass die Fed bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche den Leitzins um 25 Basispunkte senken wird.

ASIEN

Zum Start in die neue Woche verbuchen die asiatischen Indizes klare Aufschläge.

In Japan zieht der Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 2,50 Prozent an auf 50'533,31 Punkte. Damit überwindet er erstmals die Marke von 50'000 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 1,14 Prozent auf 3'995,34 Zähler.

Unterdessen kann der Hang Seng in Hongkong um 1,00 Prozent auf 26'421,79 Einheiten klettern.

An den Börsen in Asien geht es zum Start in die Woche kräftig nach oben. Auslöser sind Aussagen von Unterhändlern der USA und Chinas, die sich positiv über die Handelsgespräche am Wochenende geäussert hatten. Sie sprachen von konstruktiven Diskussionen im Vorfeld eines für diese Woche geplanten Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. "Ich denke, wir haben einen sehr erfolgreichen Rahmen, den die Staats- und Regierungschefs am Donnerstag diskutieren können", sagte US-Finanzminister Scott Bessent nach zweitägigen Handelsverhandlungen in Malaysia. Nachrichten gab es derweil schon aus Vietnam, das Land und die USA haben sich am Sonntag auf einen Rahmen für ein Handelsabkommen geeinigt.

Etwas verhaltener als in Japan fallen die Gewinne in China aus. Positiv wirkt hier auch, dass die Gewinne der chinesischen Industrie im September erneut stark gestiegen sind. Sie legten um 21,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu, nachdem sie im August bereits um 20,4 Prozent gestiegen waren und damit eine dreimonatige Phase mit Rückgängen beendet hatten. Der jüngste Anstieg ist auf eine niedrige Vergleichsbasis im Vorjahreszeitraum und auf staatliche Massnahmen zum Abbau von Überkapazitäten zurückzuführen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’067.68 19.12 B7ZS2U
Short 13’335.69 13.57 BKPSVU
Short 13’909.41 8.38 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’568.18 24.10.2025 17:30:00
Long 11’970.15 18.29 SSBBTU
Long 11’730.42 13.57 SWFBJU
Long 11’209.13 8.76 BMYSUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
27.10.25 Ace Engitech Limited Registered Shs / Quartalszahlen
27.10.25 Adani Transmission Ltd / Quartalszahlen
27.10.25 Agilysys Inc. / Quartalszahlen
27.10.25 Al Rajhi Bank Bearer Shs / Quartalszahlen
27.10.25 Albany International Corp. / Quartalszahlen
27.10.25 Alexandria Real Estate Equities Inc. / Quartalszahlen
27.10.25 Alliance Resource Partners LP / Quartalszahlen
27.10.25 American Outdoor Brands Inc Registered Shs When Issued / Generalversammlung
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
27.10.25 Oktober Feiertag (Halloween)
27.10.25 Dienstleistungspreise (CSPI) (Jahr)
27.10.25 Handelsbilanz auf Zollbasis
27.10.25 Consumer Confidence
27.10.25 Industrial Confidence
27.10.25 Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich)
27.10.25 Arbeitslosenquote
27.10.25 Zuversicht im Herstellungsektor
27.10.25 Kapazitätsausnutzung
27.10.25 Kredit-Indikator
27.10.25 RBA-Gouverneur Bullock spricht
27.10.25 M3 Geldmenge (Jahr)
27.10.25 M3 Geldmenge (Quartal)
27.10.25 Privatkredite (Jahr)
27.10.25 ifo - aktuelle Beurteilung
27.10.25 ifo - Geschäftsklimaindex
27.10.25 ifo - Geschäftsaussichten
27.10.25 FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr)
27.10.25 EZB-Mitglied Elderson spricht
27.10.25 Handelsbilanz, saisonbereinigt, USD
27.10.25 Handelsbilanz, USD
27.10.25 Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung
27.10.25 Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa
27.10.25 Auftragseingänge langl. Güter M/M, gesamt sa
27.10.25 Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge
27.10.25 Dallas Fed Herstellungsindex
27.10.25 Auktion 3-monatiger Treasury Bills
27.10.25 Auktion 6-monatiger Treasury Bills
27.10.25 Auktion 2-jähriger Staatsanleihen
27.10.25 Auktion 5-jähriger Staatsanleihen
27.10.25 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
27.10.25 CFTC AUD NC Netto-Positionen
27.10.25 CFTC GBP NC Netto-Positionen
27.10.25 CFTC EUR NC Netto-Positionen
27.10.25 CFTC Gold NC Netto-Positionen
27.10.25 CFTC Öl NC Netto-Positionen
27.10.25 CFTC JPY NC Netto-Positionen
27.10.25 Konsumklimaindex
27.10.25 Tag der Unabhängigkeit
27.10.25 Ochi-Tag

