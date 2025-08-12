Gerresheimer-Aktie im Minus: Gerresheimer ernennt neuen Vorstand

Wie der Düsseldorfer MDAX -Konzern mitteilte, soll Achim Schalk das Geschäft ab 1. November leiten. Schalk folgt auf Lukas Burkhardt, der Gerresheimer laut Mitteilung auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Nach acht Jahren im Vorstand habe Burkhardt entschieden, seinen Vertrag nicht zu verlängern.

Schalk kommt vom US-Spezialmaterialien- und Vliesstoff-Produzenten Magnera Inc., wo er zuletzt das Geschäft in den Regionen EMEIA und APAC verantwortete.

Gerresheimer will mit Schalks Berufung die Verantwortlichkeiten im Vorstand für die Geschäftseinheiten neu zuordnen. Künftig werde CEO Dietmar Siemssen die Business Units Primary Packaging Plastics, Medical Systems und Advanced Technologies führen, teilte das Unternehmen mit.

Die Gerresheimer-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,13 Prozent im Minus bei 44,76 Euro.

DJG/uxd/sha

DOW JONES