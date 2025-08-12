|Kurse + Charts + Realtime
|Ab 1. November
12.08.2025 15:12:00
Gerresheimer-Aktie im Minus: Gerresheimer ernennt neuen Vorstand
Gerresheimer bekommt im November einen neuen Vorstand für die Geschäftsbereiche Moulded Glass, Tubular Glass und Syringe Systems.
Schalk kommt vom US-Spezialmaterialien- und Vliesstoff-Produzenten Magnera Inc., wo er zuletzt das Geschäft in den Regionen EMEIA und APAC verantwortete.
Gerresheimer will mit Schalks Berufung die Verantwortlichkeiten im Vorstand für die Geschäftseinheiten neu zuordnen. Künftig werde CEO Dietmar Siemssen die Business Units Primary Packaging Plastics, Medical Systems und Advanced Technologies führen, teilte das Unternehmen mit.
Die Gerresheimer-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,13 Prozent im Minus bei 44,76 Euro.
DJG/uxd/sha
DOW JONES