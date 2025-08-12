Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’863 -0.1%  SPI 16’558 -0.1%  Dow 43’975 -0.5%  DAX 24’046 -0.2%  Euro 0.9425 -0.1%  EStoxx50 5’330 0.0%  Gold 3’348 0.1%  Bitcoin 96’580 0.1%  Dollar 0.8107 -0.2%  Öl 66.3 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
Gerresheimer-Aktie im Minus: Gerresheimer ernennt neuen Vorstand
K+S-Aktie höher: K+S schreibt tiefrote Zahlen
Deutsche Telekom-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen
DroneShield-Aktie: Kurssprung nach SentryCiv-Launch
Stabile US-Inflation im Juli - Kerninflation zieht stärker als erwartet an
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Ab 1. November 12.08.2025 15:12:00

Gerresheimer-Aktie im Minus: Gerresheimer ernennt neuen Vorstand

Gerresheimer-Aktie im Minus: Gerresheimer ernennt neuen Vorstand

Gerresheimer bekommt im November einen neuen Vorstand für die Geschäftsbereiche Moulded Glass, Tubular Glass und Syringe Systems.

Gerresheimer
43.74 CHF 1.95%
Kaufen Verkaufen
Wie der Düsseldorfer MDAX-Konzern mitteilte, soll Achim Schalk das Geschäft ab 1. November leiten. Schalk folgt auf Lukas Burkhardt, der Gerresheimer laut Mitteilung auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Nach acht Jahren im Vorstand habe Burkhardt entschieden, seinen Vertrag nicht zu verlängern.

Schalk kommt vom US-Spezialmaterialien- und Vliesstoff-Produzenten Magnera Inc., wo er zuletzt das Geschäft in den Regionen EMEIA und APAC verantwortete.

Gerresheimer will mit Schalks Berufung die Verantwortlichkeiten im Vorstand für die Geschäftseinheiten neu zuordnen. Künftig werde CEO Dietmar Siemssen die Business Units Primary Packaging Plastics, Medical Systems und Advanced Technologies führen, teilte das Unternehmen mit.

Die Gerresheimer-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,13 Prozent im Minus bei 44,76 Euro.

DJG/uxd/sha

DOW JONES

Weitere Links:

So viel Verlust hätte ein Gerresheimer-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Gerresheimer-Aktie deutlich höher: Gerresheimer leitet Trennung von Moulded-Glass-Sparte ein
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gerresheimer von vor 5 Jahren verloren

Bildquelle: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Nachrichten zu Gerresheimer AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?