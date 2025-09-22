FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel Verlust hätte ein Unilever-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Die Unilever-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Unilever-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 48.53 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 2.061 Unilever-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 93.84 GBP, da sich der Wert eines Unilever-Anteils am 19.09.2025 auf 45.54 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 6.16 Prozent verringert.

Alle Unilever-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 111.67 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch