Deutsche Bank schliesst Aktienrückkauf erfolgreich ab - Aktie leicht in Rot

Die Deutsche Bank hat ihr Mitte September angekündigtes Aktienrückkaufprogramm über 250 Millionen Euro abgeschlossen.

Wie die Bank mitteilte, hat sie bis zum 20. Oktober 8,4 Millionen Aktien oder 0,43 Prozent des Grundkapitals der Bank zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 29,85 Euro je Aktie zurückgekauft. Dieses Jahr hat die Bank damit zwei Aktienrückkaufprogramme im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro abgeschlossen.

Die Deutsche Bank-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,09 Prozent schwächer bei 28,69 Euro.

DJG/mgo/cln

p> DOW JONES

