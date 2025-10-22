Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
22.10.2025 17:14:45
Deutsche Bank schliesst Aktienrückkauf erfolgreich ab - Aktie leicht in Rot
Die Deutsche Bank hat ihr Mitte September angekündigtes Aktienrückkaufprogramm über 250 Millionen Euro abgeschlossen.
Deutsche BankWie die Bank mitteilte, hat sie bis zum 20. Oktober 8,4 Millionen Aktien oder 0,43 Prozent des Grundkapitals der Bank zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 29,85 Euro je Aktie zurückgekauft. Dieses Jahr hat die Bank damit zwei Aktienrückkaufprogramme im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro abgeschlossen.
26.49 CHF -0.71%
Die Deutsche Bank-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,09 Prozent schwächer bei 28,69 Euro.
DJG/mgo/clnp> DOW JONES
