Handel in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung im Plus

Am Montag schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0.14 Prozent) bei 46’381.54 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18.531 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.225 Prozent leichter bei 46’211.16 Punkten, nach 46’315.27 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 46’447.13 Punkte, das Tagestief hingegen 46’035.83 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 22.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 45’631.74 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 42’206.82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, mit 42’063.36 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 9.41 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 46’447.13 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Apple (+ 4.31 Prozent auf 256.08 USD), NVIDIA (+ 3.93 Prozent auf 183.61 USD), IBM (+ 1.87 Prozent auf 271.37 USD), UnitedHealth (+ 1.37 Prozent auf 341.30 USD) und Caterpillar (+ 1.19 Prozent auf 472.10 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Procter Gamble (-1.90 Prozent auf 153.07 USD), 3M (-1.75 Prozent auf 153.86 USD), Amazon (-1.66 Prozent auf 227.63 USD), Boeing (-1.65 Prozent auf 212.09 USD) und Merck (-1.36 Prozent auf 80.40 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 71’132’304 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.656 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 9.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.29 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

