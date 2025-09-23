Investment-Ideen abseits von KI und Zinsen: Portfoliomanager nennt Small- und Mid-Caps

• Josh Wein von Hennessy findet übersehene Aktien• Small-Caps könnten zu Giganten werden• Auch Übernahmen möglich

Seit geraumer Zeit bestimmen die Themen Künstliche Intelligenz und Zinspolitik die Schlagzeilen. Doch Josh Wein, Portfoliomanager des mit 516 Millionen US-Dollar ausgestatteten Hennessy Cornerstone Growth Fund, glaubt, dass auch abseits davon Investitionsmöglichkeiten mit grossem Potential gibt.

Small-Caps holen auf

Nachdem sie jahrelang ein Nischendasein fristeten, finden kleine und mittelgrosse Unternehmen in jüngster Zeit wieder mehr Beachtung unter den Anlegern. So kletterte der Russell 2000, der sich aus den kleinsten 2'000 Unternehmen im Russell 3000 zusammensetzt in den letzten drei Monaten um 11,90 Prozent, während der S&P 500, der den breiten US-Aktienmarkt widerspiegelt, nur um 11,67 Prozent anzog.

Auch Morningstar-Indizes zeigen, dass Value-Aktien Wachstumsaktien übertrafen, Small-Caps grosse Unternehmen hinter sich liessen und internationale Märkte besser performten als der US-Markt. Die Investoren scheinen sich von den dominanten Technologieaktien abzuwenden, darunter Unternehmen der "Magnificent Seven".

Die jüngste Leitzinssenkung der US-Notenbank könnte diese Dynamik noch verstärken, denn Small Caps profitieren in der Regel stärker von Zinssenkungen als Large Caps. Dies hängt damit zusammen, dass sie oft stärker auf Bankkredite angewiesen sind, wohingegen Large Caps eher Zugang zu Anleihen und anderen Finanzierungsmethoden haben. Hinzu kommt, dass Small Caps oftmals eine höhere Sensitivität gegenüber Konjunkturzyklen ausweisen. Zinssenkungen stimulieren die Wirtschaft, was zu einer höheren Nachfrage nach ihren Produkten oder Dienstleistungen führen kann.

Doch Josh Wein sieht noch weitere Argumente, die für Small-Caps sprechen: "In einigen Fällen hat man das Potenzial, dass [ein kleineres Unternehmen] irgendwann zu einem grösseren Unternehmen wird", argumentiert er gegenüber "MarketWatch".

Diese Aktie empfiehlt der Experte

Der Experte zählte auch gleich "kleine/mittlere Unternehmen auf, die seiner Meinung nach derzeit unter dem Radar fliegen.

Weis Markets, eine Lebensmittelkette aus Pennsylvania, die rund 200 Geschäfte hat, sei beispielsweise ein defensiver Titel, "der für jede Wirtschaft von zentraler Bedeutung ist und unsere Kriterien in Bezug auf Dynamik, Bewertung und Ertragswachstum erfüllt", so der Portfoliomanager.

Daneben verweist er auf Root, einen technologiegestützten Kfz-Versicherungsanbieter, "der anhand von Daten aus dem Mobiltelefon einer Person herausfinden [kann], was für ein Fahrer die Person ist, und den Preis einer Police entsprechend anpassen" kann, sagte Wein und ergänzte: "Ich denke, dass Root eine schöne Wachstumsstory ist", so Wein.

Zuletzt zählte er noch die Immobilienmaklerplattform Compass auf. Diese sieht er als potenziellen Nutzniesser, wenn die Immobilienpreise beginnen, die Talsohle zu erreichen.

Übernahmen möglich

Bei seiner Auswahl handele es sich um "kleine/mittlere Unternehmen, die unter dem Radar fliegen. Gemeinsam hätten alle drei genannten Aktien zudem, dass sie "aufgrund ihrer günstigen Bewertung und Marktpositionierung potenzielle Übernahmekandidaten für strategische oder finanzielle Käufer" seien.

