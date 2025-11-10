Freundlicher Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell

Im Euro STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 1.67 Prozent aufwärts auf 5’659.33 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4.762 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.757 Prozent auf 5’608.67 Punkte an der Kurstafel, nach 5’566.53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5’666.02 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’608.67 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 10.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’531.32 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’347.74 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4’802.76 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 15.08 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 5’734.28 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’540.22 Zähler.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 5.16 Prozent auf 107.05 EUR), Siemens (+ 3.18 Prozent auf 244.85 EUR), UniCredit (+ 2.93 Prozent auf 65.00 EUR), Deutsche Bank (+ 2.70 Prozent auf 31.93 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 2.69 Prozent auf 5.74 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Deutsche Telekom (-0.45 Prozent auf 26.54 EUR), adidas (-0.06 Prozent auf 157.45 EUR), Deutsche Börse (+ 0.05 Prozent auf 209.30 EUR), Enel (+ 0.14 Prozent auf 8.89 EUR) und Allianz (+ 0.71 Prozent auf 354.50 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’108’068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 337.523 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die BNP Paribas-Aktie mit 7.61 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch