Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Enel Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel nach Neunmonatszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,30 Euro belassen. Das Ergebnis sei auf allen Ebenen solide, schrieb Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den neun Monaten hätten die Ergebnisse leicht über den Erwartungen gelegen. Auch wegen der leicht angehobenen Jahresprognose und einer robusten Barmittelumwandlung geht der Experte am Folgetag von einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung aus./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
8.30 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
8.96 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.35%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
8.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.00%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
20:03
|Enel wird beim Gewinn etwas zuversichtlicher (AWP)
|
17:58
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Ausblick: Enel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.11.25