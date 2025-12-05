Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

Trendwende? 05.12.2025 10:48:36

Vulcan Energy-Aktie legt zu: Neuer Schwung für Anleger nach Kursrutsch?

Vulcan Energy-Aktie legt zu: Neuer Schwung für Anleger nach Kursrutsch?

Die Vulcan Energy-Aktie erholt sich nach dem Abverkauf infolge der Kapitalerhöhung spürbar. Das Milliarden-Finanzierungspaket für Lionheart sorgt für neue Fantasie und Analysten bleiben bullish.

• Aktie erholt sich nach massivem Kursrutsch deutlich
• Finanzierungspaket über 2,2 Milliarden Euro abgeschlossen, KfW, EIB und HOCHTIEF an Bord
• Analysten sehen kräftiges Kurspotenzial

Vulcan Energy-Aktie kämpft sich zurück

Nach dem massiven Kursrutsch vom Donnerstag, als die Vulcan Energy-Aktie in Sydney um rund 20 Prozent auf 4,10 AUD fiel, folgte vor dem Wochenende eine spürbare Gegenbewegung: Die Aktie legte um 7,56 Prozent auf 4,41 AUD zu. Damit reduzieren sich die Wochenverluste zwar nur leicht, doch der Rebound zeigt, dass einige Marktteilnehmer die Talsohle möglicherweise erreicht sehen. Seit Jahresbeginn steht die Aktie mit 1,48 Prozent im Minus.

Hintergrund der Volatilität bleibt die Kapitalerhöhung im Rahmen der grossen Finanzierungsrunde. Neue Aktien wurden zu 4,00 AUD ausgegeben, also deutlich unter dem Schlusskurs vor der Platzierung. Das sorgte für Druck und kurzfristige Verwässerung.

2,2 Milliarden Euro für Lionheart - Projekt nun vollständig finanziert

Stützend wirkt die operative Nachrichtenseite. Vulcan Energy meldete diese Woche offiziell den Abschluss eines 2,2-Milliarden-Euro-Finanzierungspakets für die erste Phase des Lionheart-Projekts im Oberrheingraben.

Besonders bemerkenswert ist die Beteiligung der deutschen Bundesregierung über den KfW-Rohstofffonds mit 150 Millionen Euro. Zusätzlich kommen Fördermittel in Höhe von 204 Millionen Euro hinzu sowie ein Fremdfinanzierungspaket über 1,185 Milliarden Euro, getragen unter anderem von der EIB, mehreren Exportkreditagenturen und internationalen Banken. Industriepartner wie HOCHTIEF, Siemens Financial Services und Demeter steuern ausserdem 133 Millionen Euro bei. Insgesamt gilt das Projekt als Leuchtturm für eine europäische, klimaneutrale Lithiumproduktion. Der Bau der kommerziellen Anlagen beginnt in Kürze.

Analysten weiterhin optimistisch gegenüber Vulcan Energy-Aktie

Trotz der jüngsten Turbulenzen bleiben Analysten klar positiv gestimmt. Laut TipRanks liegen zwei Kaufempfehlungen vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 8,13 AUD. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 84 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs.

Für Anleger ergibt sich damit ein gemischtes Bild. Kurzfristig dominieren die Folgen der Verwässerung, mittelfristig aber könnte die nun gesicherte Finanzierung für das Lionheart-Projekt eine Stabilisierung und neue Fantasie bringen.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Immersion Imagery / Shutterstock.com

03.12.25 Siemens Underweight Barclays Capital
24.11.25 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.11.25 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Siemens Hold Deutsche Bank AG
17.11.25 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
