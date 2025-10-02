Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
Enel Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Enel auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die Jefferies-Experten für die US-Versorger rechneten für das nächste Jahrzehnt mit einer erheblichen Veränderung der Stromnachfrage in den USA, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Auch die europäischen Sektorunternehmen sollten im Bereich Erneuerbare Energien von der steigenden US-Nachfrage profitieren. Farman sieht darin das wichtigste Wachstumsthema im kommenden Jahr, das vor allem EDP Renovaveis und RWE Auftrieb geben sollte./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
9.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8.24 €
|
Abst. Kursziel*:
15.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.63%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
08.10.25
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
07.10.25
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
03.10.25