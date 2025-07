Freundlicher Handel: Dow Jones zum Handelsende in Grün

Zum Handelsende tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1.14 Prozent höher bei 45’010.29 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 17.762 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.368 Prozent leichter bei 44’338.62 Punkten, nach 44’502.44 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 44’638.44 Punkte, das Tageshoch hingegen 45’016.71 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1.45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.06.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 42’581.78 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.04.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 39’606.57 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 23.07.2024, mit 40’358.09 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 6.18 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45’054.36 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 2.90 Prozent auf 83.98 USD), UnitedHealth (+ 2.59 Prozent auf 292.51 USD), Home Depot (+ 2.52 Prozent auf 318.95 EUR), Caterpillar (+ 2.49 Prozent auf 427.59 USD) und Goldman Sachs (+ 2.44 Prozent auf 717.52 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Travelers (-0.76 Prozent auf 264.74 USD), Coca-Cola (-0.72 Prozent auf 69.16 USD), McDonalds (-0.35 Prozent auf 298.12 USD), Verizon (-0.28 Prozent auf 42.84 USD) und 3M (-0.25 Prozent auf 150.82 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 35’119’421 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.471 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie weist mit 9.14 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 6.37 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch