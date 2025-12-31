freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
31.12.2025 06:51:00
freenet beendet Aktienrückkaufprogramm
Der Telekommunikationsdienstleister freenet hat sein im Juni gestartetes Aktienrückkaufprogramm am Dienstag abgeschlossen und dafür insgesamt 60 Millionen Euro ausgegeben.
freenet mitteilte. Dies entspreche 1,82 Prozent des Grundkapitals.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha/flf
(END) Dow Jones Newswires
December 30, 2025 12:46 ET (17:46 GMT)
DOW JONES
