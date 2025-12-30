XETRA-Handel: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im TecDAX

Um 09:11 Uhr klettert der TecDAX im XETRA-Handel um 0.10 Prozent auf 3’603.29 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 564.056 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.052 Prozent stärker bei 3’601.69 Punkten in den Handel, nach 3’599.82 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’600.10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3’605.75 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Wert von 3’591.78 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 30.09.2025, bei 3’648.46 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 30.12.2024, den Stand von 3’417.15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 4.85 Prozent zu. Bei 3’994.94 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’010.36 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit ATOSS Software (+ 1.04 Prozent auf 116.20 EUR), HENSOLDT (+ 0.76 Prozent auf 73.05 EUR), Infineon (+ 0.60 Prozent auf 36.96 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.32 Prozent auf 27.79 EUR) und IONOS (+ 0.18 Prozent auf 27.10 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Drägerwerk (-1.29 Prozent auf 68.60 EUR), 1&1 (-1.01 Prozent auf 24.40 EUR), Nagarro SE (-0.91 Prozent auf 76.20 EUR), Kontron (-0.79 Prozent auf 22.64 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0.67 Prozent auf 38.56 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 66’489 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 236.485 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.13 Prozent bei der freenet-Aktie an.

