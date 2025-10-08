Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’586 0.5%  SPI 17’340 0.4%  Dow 46’603 -0.2%  DAX 24’421 0.1%  Euro 0.9316 0.1%  EStoxx50 5’618 0.1%  Gold 4’036 1.3%  Bitcoin 97’375 0.3%  Dollar 0.8009 0.3%  Öl 66.0 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen
MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätte eine Investition in Evonik von vor einem Jahr gekostet
MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr eingefahren
DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 10 Jahren verdient
Suche...

KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.10.2025 09:34:23

EQS-News: EcoVadis verleiht KION Group erstmals Platin für Nachhaltigkeitsengagement

KION GROUP
53.47 CHF 0.19%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
EcoVadis verleiht KION Group erstmals Platin für Nachhaltigkeitsengagement (News mit Zusatzmaterial)

08.10.2025 / 09:34 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

EcoVadis verleiht KION Group erstmals Platin für Nachhaltigkeitsengagement

  •  Bedeutender Erfolg: KION Group erhält erstmals die EcoVadis-Platin-Medaille und gehört damit zu den besten ein Prozent der mehr als 150.000 bewerteten Unternehmen
  •  Herausragende Nachhaltigkeitsleistung mit 86 von 100 Punkten; ein Plus von 10 Punkten zum Vorjahr (2024: Gold)

 

Frankfurt am Main, 08. Oktober 2025: Die KION Group hat im September 2025 erstmals die höchste Auszeichnung von EcoVadis erhalten, das Rating Platin. Mit 86 von 100 möglichen Punkten konnte die Vorjahresleistung (76 Punkte und eine Gold-Medaille) deutlich übertroffen werden.

Die KION Group positioniert sich damit unter den besten ein Prozent der über 150.000 von EcoVadis bewerteten Unternehmen und folgt ihren gut etablierten Marken. So wurden Linde Material Handling EMEA und STILL EMEA im Jahr 2025 wiederholt mit Platin ausgezeichnet. Diese positive konzernweite Entwicklung unterstreicht die konsequente Weiterverfolgung der Nachhaltigkeitsstrategie.

Die Nachhaltigkeitsbewertungen von EcoVadis sind ein wichtiger Indikator für Stakeholder von Unternehmen, insbesondere für Kunden und Lieferanten, und berücksichtigen Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung, basierend auf internationalen Corporate-Social-Responsibility-Standards (CSR).

Valeria Gargiulo, Chief People & Sustainability Officer der KION GROUP AG, sagt: „EcoVadis-Platin ist eine herausragende Auszeichnung des KION-Teams. Sie bestätigt, dass wir markenübergreifend mit der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie auf dem richtigen Weg sind: Die KION Group ist nicht nur Innovationstreiber intelligenter Supply-Chain-Lösungen, sondern hat sich mit ihrem Nachhaltigkeitsmanagement branchen- und markenübergreifend an der Weltspitze positioniert.“

Das erstmalige Erreichen der Platin-Medaille unterstreicht die Fortschritte in allen Bewertungskategorien. Dies umfasst unter anderem die verbesserte ESG-Berichterstattung, zusätzliche Zertifizierungen neben den ISO-Standards sowie die kontinuierlichen konzernweiten Anstrengungen, das wirtschaftliche Handeln konsequent an sozialen, ökologischen und ethischen Standards auszurichten.

Matthias Sieber, Vice President Sustainability & HSE, ergänzt: „Diese Auszeichnung honoriert das kontinuierliche Engagement unserer gesamten Belegschaft, unsere Nachhaltigkeitsziele nicht nur konsequent zu verfolgen, sondern unsere Leistungen auch zukünftig weiter zu verbessern. EcoVadis setzt Massstäbe für verantwortungsvolles und transparentes Wirtschaften, woran wir uns weiterhin messen lassen wollen. Wir sind stolz darauf, mit dem Platin-Rating in diesem Jahr zu den besten ein Prozent der bewerteten Unternehmen zu gehören.“

Mehr zum Thema Nachhaltigkeit der KION Group:
Nachhaltigkeit ist unser Anspruch | KION GROUP AG

 

Das Unternehmen

KION gestaltet den Welthandel – global, regional und lokal – und sorgt dafür, dass die Lieferketten der Kunden ihr volles Potenzial ausschöpfen: effizient, smart, nachhaltig und verlässlich, mit Echtzeitnachverfolgung und hoher Liefergeschwindigkeit. Das Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge, integrierte Automatisierungstechnologien, KI-basierte Lösungen und Software sowie alle verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern weltweit ermöglichen KIONs Supply Chain Solutions den reibungslosen Material- und Informationsfluss in den Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren unserer Kunden.

Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2023, in der Region EMEA der grösste Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2023 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrösste Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2023, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.

Ende 2024 waren weltweit mehr als 1,9 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Grösse in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 11,5 Mrd. Euro.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kion-mediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken.

(dl)

Disclaimer 

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der wirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen, des Wettbewerbsumfelds sowie der politischen Lage, nationale und internationale Gesetzesänderungen, Zins- oder Wechselkursschwankungen, Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren sowie die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

 

Weitere Informationen für Medienvertreter

Dennis Lüneburger
Manager Group Communications
Mobil +49 (0)69 201 107 768
dennis.lueneburger@kiongroup.com

 

Weitere Informationen für Investoren

Raj Junginger
Senior Manager Investor Relations
Tel +49 (0)69 201 107 942
raj.junginger@kiongroup.com

 

Website: www.kiongroup.com/media

Follow us on: LinkedIn | Instagram | Facebook | WeChat | TikTok | YouTube

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: 251008_KION GROUP AG PM EcoVadis Platin_DE
Datei: ecovadis-teaser-2025

08.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: KION GROUP AG
Thea-Rasche-Strasse 8
60549 Frankfurt/Main
Deutschland
Telefon: +49 69 20110-0
E-Mail: info@kiongroup.com
Internet: www.kiongroup.com
ISIN: DE000KGX8881
WKN: KGX888
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2209912

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2209912  08.10.2025 CET/CEST

Nachrichten zu KION GROUP AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu KION GROUP AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06.10.25 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
06.10.25 KION GROUP Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.10.25 KION GROUP Buy Warburg Research
03.10.25 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 KION GROUP Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, Wells Fargo & Dollarama mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ ING Group
✅ Wells Frago & Co
✅ Dollarama

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, Wells Fargo & Dollarama mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:34 Marktüberblick: Gold knackt die 4.000 USD-Marke
09:15 SMI-Gewinnserie gerissen
07:00 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, Wells Fargo & Dollarama mit François Bloch
06:11 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Kurse treten auf der Stelle
07.10.25 Logo WHS Ichimoku Kinko Hyo – Wolkencharts verstehen - Kostenloses Webinar morgen um 10:30 Uhr
07.10.25 Logitech: KI, Nachhaltigkeit und Gaming – wie könnte es weitergehen?
07.10.25 Julius Bär: 1Y EUR 10.000% p.a. JB V-Shaped Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
07.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Allianz, AXA, Generali, Swiss Life
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’055.41 19.59 UBSIIU
Short 13’316.89 13.93 O5UBSU
Short 13’827.25 8.86 UJ1BSU
SMI-Kurs: 12’586.27 08.10.2025 09:46:30
Long 12’012.64 19.29 SZEBLU
Long 11’711.28 13.20 SHFB5U
Long 11’249.84 8.95 B45S7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Goldman Sachs Group Inc.: Rheinmetall-Aktie erhält Buy
ABB-Aktie markiert neues Rekordhoch: SoftBank kauft Robotikgeschäft von ABB - kein Börsengang
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Stellenabbau trifft wichtiges US-Werk in North Carolina
DroneShield-Aktie dennoch in Rot: Neue Einrichtung für elektronische Kriegsführung geplant
SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag nahe Vortagesniveau
Impulse fehlen: SMI mit leichten Gewinnen -- DAX verzeichnet moderates Plus -- Asiens Börsen schwächer - Nikkei kommt nach Rekordfahrt zurück
GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Dienstagabend auf rotem Terrain
EQS-PVR: TUI AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor 3 Jahren verdient

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}