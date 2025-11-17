Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’574 -0.5%  SPI 17’297 -0.5%  Dow 46’987 -0.3%  DAX 23’709 -0.7%  Euro 0.9225 0.0%  EStoxx50 5’645 -0.9%  Gold 4’069 -0.3%  Bitcoin 75’472 0.6%  Dollar 0.7956 0.2%  Öl 64.7 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882Idorsia36346343
Top News
DKSH offenbar an Swixx Biopharma interessiert - Aktie tiefer
SAP-Aktie unter Druck: Wie Celonis zum gefährlichen Rivalen wird
Goldprognose: Saxo Bank erwartet erneute Goldpreis-Rally 2026
Deutsche Bank-Aktie dennoch tiefer: Aufstieg zum 'europäischen Champion' durch höhere Rendite geplant
UBS-Aktie höher: Präsident Kelleher spricht wohl mit US-Finanzminister über Umzug in USA - Partnerschaft mit Ant Group
Suche...
eToro entdecken

Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.11.2025 14:26:14

EQS-News: Bilfinger SE: Aktienrückkauf

Bilfinger
91.53 CHF 3.17%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Bilfinger SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Aktienrückkauf
Bilfinger SE: Aktienrückkauf

17.11.2025 / 14:26 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bilfinger SE: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten VO (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 43. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 10. November 2025 bis einschliesslich 14. November 2025 wurden insgesamt 11.272 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Bilfinger SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 20. Januar 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 21. Januar 2025 mitgeteilt wurde.

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs [EUR]
10.11.2025 2.295 91,8977
11.11.2025 2.335 90,3478
12.11.2025 2.331 90,4856
13.11.2025 2.111 99,9533
14.11.2025 2.200 95,9227

Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der Bilfinger SE veröffentlicht (http://www.bilfinger.com).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 21. Januar 2025 bis einschliesslich 14. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 602.642 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Bilfinger SE erfolgt durch eine von der Bilfinger SE beauftragten Bank ausschliesslich über die Börse.


17.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bilfinger SE
Oskar-Meixner-Strasse 1
68163 Mannheim
Deutschland
Telefon: +49 (0621) 459-0
Fax: +49 (0621) 459-23 66
E-Mail: ir@bilfinger.com
Internet: http://www.bilfinger.com
ISIN: DE0005909006
WKN: 590900
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2230858

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2230858  17.11.2025 CET/CEST