Continental-Aktie legt trotz anhaltender Nachfrageflaute zu
Windkraft-Ausbau in der Türkei: Nordex erhält bedeutenden 90-MW-Auftrag - Aktie dennoch rot
September 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
HENSOLDT-Aktie steigt nach Standorterweiterung - auch RENK und Rheinmetall mit Kursgewinnen
Roche-Aktie höher: Übernahmeangebot für 89bio offiziell gestartet
TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505

02.10.2025 16:14:05

EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, Kauf

TUI
7.26 CHF -2.21%
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.10.2025 / 16:12 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Helmut Reiner Sebastian
Nachname(n): Ebel

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
TUI AG

b) LEI
529900SL2WSPV293B552 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000TUAG505

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
7,75 EUR 38.750,00 EUR
7,73 EUR 38.650,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
7,7400 EUR 77.400,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
02.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: SOCIETE GENERALE S.A.
MIC: BRDE


02.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 23
30625 Hannover
Deutschland
Internet: www.tuigroup.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101026  02.10.2025 CET/CEST