17.12.2025 16:41:14

EQS-DD: Schaeffler AG: Jens Willem Schüler, Kauf

Schaeffler
7.07 CHF 0.43%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.12.2025 / 16:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Jens Willem
Nachname(n): Schüler

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Schaeffler AG

b) LEI
549300Q7E782X7GC1P43 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000SHA0100

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
7,595 EUR 57.706,81 EUR
7,59 EUR 36.067,68 EUR
7,56 EUR 22.785,84 EUR
7,58 EUR 35.739,70 EUR
7,585 EUR 46.761,53 EUR
7,60 EUR 46.489,20 EUR
7,56 EUR 9.979,20 EUR
7,60 EUR 40.120,40 EUR
7,56 EUR 14.636,16 EUR
7,575 EUR 75.295,50 EUR
7,565 EUR 7.565,00 EUR
7,57 EUR 27.002,19 EUR
7,55 EUR 6.560,95 EUR
7,575 EUR 58.713,83 EUR
7,55 EUR 6.832,75 EUR
7,565 EUR 48.665,65 EUR
7,55 EUR 17.032,80 EUR
7,55 EUR 26.251,35 EUR
7,55 EUR 12.774,60 EUR
7,555 EUR 20.111,41 EUR
7,555 EUR 12.110,67 EUR
7,555 EUR 14.888,25 EUR
7,555 EUR 15.019,25 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
7,5751 EUR 659.110,7200 EUR

e) Datum des Geschäfts
17.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


17.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Schaeffler AG
Industriestr. 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.schaeffler.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102544  17.12.2025 CET/CEST